Ucraina simplifică procedurile pentru străinii care luptă în armata sa: acte mai ușor de obținut pentru militari și familiile lor

Permis de ședere temporar pentru străinii și apatrizii care au sprijinit unități ale Forțelor de Apărare ucrainene/FOTO:X/@MVS_UA

În plin război și sub regim de lege marțială, guvernul de la Kiev a decis să simplifice regulile pentru obținerea documentelor de ședere de către străinii și apatrizii care luptă în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei sau oferă sprijin logistic și umanitar armatei. Noile prevederi, adoptate recent de Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, vor intra în vigoare la 16 ianuarie 2026, potrivit anunțului oficial al Serviciului de Stat pentru Migrație (DMS).

Reguli mai flexibile pentru apărători și familiile lor

Potrivit DMS, noul cadru legislativ vizează nu doar străinii care luptă direct în structurile militare, ci și persoanele fără cetățenie care sprijină apărarea teritorială a țării. Măsurile adoptate prevăd:

-Eliberarea unui permis de ședere temporar pentru străinii și apatrizii care au sprijinit unități ale Forțelor de Apărare în zone de conflict activ timp de cel puțin șase luni;

-Posibilitatea prelungirii șederii pe teritoriul Ucrainei, chiar dacă documentele de identitate sau pașapoartele acestora au expirat;

-Eliminarea obligativității de a prezenta certificate medicale și cazier judiciar la depunerea cererii pentru permis de imigrare;

-Dreptul membrilor de familie ai străinilor și apatrizilor căzuți în luptă (în cadrul Armatei, Gărzii Naționale sau Serviciului Special de Transport al Ucrainei) de a obține un permis de imigrare;

Ads

-Introducerea unui mecanism clar de contestare a deciziilor de refuz privind acordarea permisului de imigrare.

Termene mai scurte pentru procesarea cererilor

După intrarea în vigoare a noii hotărâri, cererile pentru permisul de ședere temporar vor putea fi depuse la structurile teritoriale ale DMS, la centrul de servicii „Document” sau la centrele administrative (ЦНАП). Termenul de soluționare: 15 zile lucrătoare.

În cazul cererilor pentru permisul de imigrare, acestea se vor depune exclusiv la filialele teritoriale ale DMS, iar procesarea va dura până la șase luni.

Un semnal pentru partenerii internaționali

Prin aceste modificări, Ucraina transmite un mesaj clar: recunoaște și sprijină contribuția străinilor care apără teritoriul său sau oferă asistență militară și umanitară. Simplificarea birocrației reprezintă, de fapt, un gest de recunoștință instituțională pentru cei care și-au riscat viața în numele suveranității ucrainene.

Ads