Ucraina simplifică procedurile pentru străinii care luptă în armata sa: acte mai ușor de obținut pentru militari și familiile lor

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 23:44
348 citiri
Ucraina simplifică procedurile pentru străinii care luptă în armata sa: acte mai ușor de obținut pentru militari și familiile lor
Permis de ședere temporar pentru străinii și apatrizii care au sprijinit unități ale Forțelor de Apărare ucrainene/FOTO:X/@MVS_UA

În plin război și sub regim de lege marțială, guvernul de la Kiev a decis să simplifice regulile pentru obținerea documentelor de ședere de către străinii și apatrizii care luptă în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei sau oferă sprijin logistic și umanitar armatei. Noile prevederi, adoptate recent de Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, vor intra în vigoare la 16 ianuarie 2026, potrivit anunțului oficial al Serviciului de Stat pentru Migrație (DMS).

Reguli mai flexibile pentru apărători și familiile lor

Potrivit DMS, noul cadru legislativ vizează nu doar străinii care luptă direct în structurile militare, ci și persoanele fără cetățenie care sprijină apărarea teritorială a țării. Măsurile adoptate prevăd:

-Eliberarea unui permis de ședere temporar pentru străinii și apatrizii care au sprijinit unități ale Forțelor de Apărare în zone de conflict activ timp de cel puțin șase luni;

-Posibilitatea prelungirii șederii pe teritoriul Ucrainei, chiar dacă documentele de identitate sau pașapoartele acestora au expirat;

-Eliminarea obligativității de a prezenta certificate medicale și cazier judiciar la depunerea cererii pentru permis de imigrare;

-Dreptul membrilor de familie ai străinilor și apatrizilor căzuți în luptă (în cadrul Armatei, Gărzii Naționale sau Serviciului Special de Transport al Ucrainei) de a obține un permis de imigrare;

-Introducerea unui mecanism clar de contestare a deciziilor de refuz privind acordarea permisului de imigrare.

Termene mai scurte pentru procesarea cererilor

După intrarea în vigoare a noii hotărâri, cererile pentru permisul de ședere temporar vor putea fi depuse la structurile teritoriale ale DMS, la centrul de servicii „Document” sau la centrele administrative (ЦНАП). Termenul de soluționare: 15 zile lucrătoare.

În cazul cererilor pentru permisul de imigrare, acestea se vor depune exclusiv la filialele teritoriale ale DMS, iar procesarea va dura până la șase luni.

Un semnal pentru partenerii internaționali

Prin aceste modificări, Ucraina transmite un mesaj clar: recunoaște și sprijină contribuția străinilor care apără teritoriul său sau oferă asistență militară și umanitară. Simplificarea birocrației reprezintă, de fapt, un gest de recunoștință instituțională pentru cei care și-au riscat viața în numele suveranității ucrainene.

Rușii revin pe piața imobiliară europeană: cumpără proprietăți pentru a obține statut de rezidență în UE, fără restricții suplimentare
Rușii revin pe piața imobiliară europeană: cumpără proprietăți pentru a obține statut de rezidență în UE, fără restricții suplimentare
După o pauză de aproape doi ani, rușii cu bani revin în forță pe piața imobiliară europeană. Tranzacțiile înregistrate în ultimele luni arată că, pentru prima dată din 2022, Europa a...
Cum au oprit ucrainenii cel mai amplu avans rusesc din ultimul an
Cum au oprit ucrainenii cel mai amplu avans rusesc din ultimul an
Pe 3 august, forțele ruse au lansat o ofensivă surpriză în estul Ucrainei, reușind să pătrundă aproximativ 10 kilometri în linia ucraineană, în direcția Dobropillia – un sat devastat...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #straini, #armata ucraineana , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Adrian Mutu, primul om din Romania care si-a cumparat-o! Cat a platit si decizia spectaculoasa luata FOTO
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Goana dupa carnea de porc pentru Craciun a inceput: "Il iau acum, sa fiu sigur." Cat costa un kilogram in viu

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Secrete ale Bibliei, descifrate de un expert: Ziua exactă când Iisus Hristos a murit VIDEO
  2. Ucraina a trecut la planul B contra lui Putin: Lovește Rusia acolo unde o doare cel mai rău
  3. Nicolás Maduro, între ciocan și nicovală. Rivala Maria Machado a câștigat Nobelul pentru Pace, iar flota lui Trump e la granița Venezuelei. Cât mai rezistă acesta
  4. Un avion al Ryanair a aterizat cu combustibil rămas doar pentru câteva minute, după mai multe încercări eșuate din cauza vremii. „Zguduit puternic și sărea, se simțea că se lupta cu vântul”
  5. Administraţia Trump a început concedierile. "Haos deliberat", acuză liderul minorității din Senat
  6. Ucraina simplifică procedurile pentru străinii care luptă în armata sa: acte mai ușor de obținut pentru militari și familiile lor
  7. Calvarul primăriței din Germania. A fost „torturată” de fiica sa adoptivă, în vârstă de 17 ani, care a încercat să o incendieze
  8. Miliardarii din tehnologie se pregătesc pentru apocalipsă. Ar trebui să ne îngrijorăm?
  9. Rușii revin pe piața imobiliară europeană: cumpără proprietăți pentru a obține statut de rezidență în UE, fără restricții suplimentare
  10. Rogobete, furios pe legislația depășită din Sănătate. "Nu mai poate continua aşa"