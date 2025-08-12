Vicepreședintele american J.D. Vance: „Gata cu finanțarea războiului din Ucraina”

Ambasadorul SUA la NATO a declarat duminică, 10 august, că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea participa la summitul de vineri din Alaska, unde Donald Trump urmează să se întâlnească cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Posibilitatea prezenței liderului ucrainean este discutată în timp ce vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat, în termeni clari, că „epoca finanțării războiului din Ucraina de către Statele Unite s-a încheiat”.

Declarațiile vin într-un moment de intensă activitate diplomatică. Potrivit AFP, Zelenski a purtat convorbiri cu lideri din 13 state în doar trei zile, inclusiv cu principalii susținători europeni ai Kievului – Germania, Marea Britanie și Franța.

„Da, cred că este posibil,” a spus ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat CNN. „Nu poate exista un acord fără acordul tuturor celor implicați. Evident, oprirea acestui război este o prioritate majoră.”

Cancelarul german Friedrich Merz și alți lideri europeni au exprimat, la rândul lor, așteptarea ca Ucraina să aibă un loc la masa negocierilor din Alaska. Decizia finală, a precizat ambasadorul Whitaker, îi aparține președintelui Donald Trump.

O reconfigurare a implicării americane

În paralel, vicepreședintele J.D. Vance a transmis un mesaj clar alegătorilor americani: „Gata cu finanțarea războiului din Ucraina”. Într-un interviu pentru Fox News, Vance a declarat că Statele Unite nu vor mai aloca fonduri suplimentare pentru apărarea Ucrainei și că este timpul pentru o soluție negociată.

„Americanii s-au săturat să trimită banii lor, banii contribuabililor, în acest conflict. Dacă europenii vor să cumpere arme de la producători americani, e în regulă. Dar nu o vom mai finanța noi”, a spus el.

Chiar dacă a condamnat invazia rusă – fără a menționa explicit Moscova sau acțiunile sale militare recente – Vance a subliniat că singura cale spre pace este negocierea directă între lideri.

Summit trilateral în discuție – dar fără garanții

Vance a confirmat că o întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski este luată în considerare, dar a admis că o astfel de discuție nu este garantată și nici neapărat „productivă” în acest moment. El a afirmat că Trump a depus eforturi susținute pentru a-i aduce pe cei doi lideri față în față și că se lucrează în prezent la detaliile logistice ale unei astfel de întâlniri.

„Poate că va avea succes, poate că nu, dar merită încercat,” i-ar fi spus Trump vicepreședintelui, potrivit lui Vance. „Vom continua să folosim influența diplomatică a președintelui Statelor Unite pentru a încerca să punem capăt acestui conflict.”

Totuși, un oficial de la Casa Albă a declarat pentru CNN că participarea lui Zelenski la summitul din Alaska rămâne, deocamdată, incertă.

Condițiile Moscovei și poziția Kievului

Potrivit unei surse din cadrul administrației prezidențiale ucrainene, Rusia ar fi propus o încetare a războiului în schimbul retragerii trupelor ucrainene din regiunile parțial ocupate Donețk și Lugansk. În schimb, Moscova ar oferi o „dovadă de bunăvoință” prin retragerea trupelor din zonele ocupate ale regiunilor Harkov și Sumî. Această propunere ar fi fost respinsă categoric de Kiev.

Zelenski a reiterat, pe 9 august, că Ucraina nu va ceda niciun teritoriu în schimbul păcii, avertizând că o înțelegere favorabilă Moscovei i-ar permite Rusiei să-și refacă forțele și să lanseze o nouă ofensivă în viitor. „Ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupantului,” a declarat liderul ucrainean.

Un acord „incomplet” pentru toți cei implicați

Vicepreședintele Vance a recunoscut că niciuna dintre părți nu va fi „pe deplin mulțumită” de rezultatul negocierilor – dacă acestea vor avea loc. „Probabil că atât rușii, cât și ucrainenii vor fi nemulțumiți la final. Dar fără conducerea decisivă a lui Donald J. Trump, nu cred că o astfel de negociere ar fi posibilă.”

Deși nu a prezentat detalii despre un posibil acord, Vance a vorbit despre un plan „de compromis” care ar putea reflecta linia actuală a frontului și care ar pune capăt luptelor. De asemenea, el a sugerat că este „remarcabil” să existe un președinte care încearcă activ să oprească violențele.

Reconfigurarea sprijinului american pentru Ucraina

În final, Vance a salutat ideea ca statele europene să preia responsabilitatea principală în sprijinirea Ucrainei, inclusiv prin achiziția de armament din SUA. „Suntem gata să vindem arme partenerilor noștri din NATO care doresc să sprijine Ucraina. Dar noi, ca țară, nu vom mai susține direct acest efort”, a spus el.

Summitul de vineri din Alaska ar putea reprezenta o etapă decisivă nu doar în războiul din Ucraina, ci și în modul în care Statele Unite se raportează la securitatea europeană. În lipsa unei prezențe clare a Ucrainei la masa negocierilor, riscul unei „păci impuse” crește, iar implicațiile unei eventuale înțelegeri între Trump și Putin – în absența Kievului – ar putea fi de durată.

Indiferent de rezultat, discuțiile din Alaska vor fi atent urmărite în capitalele occidentale, iar potențialele consecințe ar putea modela arhitectura de securitate europeană pentru anii următori.

