Un summit al disonanțelor: Trump și Putin, invitați la masa lui Orban, fără tacâmuri pentru Europa

Într-o Europă deja fracturată de crize succesive, vestea că Budapesta ar putea găzdui o întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cade ca o piesă de domino într-un joc cu reguli tot mai greu de descifrat. Potrivit publicației El País, întrevederea, care s-ar desfășura pe teritoriul Uniunii Europene, dar fără prezența formală a acesteia, este percepută în capitalele occidentale nu doar ca o gafă diplomatică, ci ca un gest calculat, menit să submineze coeziunea europeană.

În spatele ușilor închise, diplomații europeni nu mai ascund iritarea. Bruxelles-ul ar fi cerut în mod repetat să participe la negocieri, dar a fost, pur și simplu, ignorat. Mai mult, susțin surse citate de El País, nota de plată a summitului ar urma să fie acoperită – ironic sau tragic – chiar de către Uniune.

„Locația nu este aleasă întâmplător”, remarcă un oficial european. Budapesta este, în această ecuație, mai mult decât o gazdă – devine o verigă slabă transformată strategic în breșa pe care Kremlinul o exploatează cu cinism. Iar beneficiarul intern este Victor Orban, aflat în pragul unei campanii electorale complicate, care își joacă din nou cartea geopolitică în cheie naționalistă.

Uniunea Europeană, care a condamnat ferm agresiunea rusă în Ucraina și a impus nu mai puțin de 18 valuri de sancțiuni, riscă acum să fie redusă la statutul de simplu spectator.

Premierul Ungariei, fidel liniei sale de la începutul războiului, nu doar că a blocat inițiativele de sancționare a Rusiei, dar și-a făcut un titlu de glorie din criticile adresate Bruxelles-ului. Acum, pare să joace o carte riscantă: una care poate întări poziția Kremlinului, sub pretextul unui dialog de pace, dar care subminează, în fapt, solidaritatea europeană.

În culise, diplomații vorbesc despre „o îngrijorare profundă”. Nu este vorba doar de o întâlnire simbolică, ci de un potențial punct de inflexiune. „Acest summit arată clar cum Ungaria devine cea mai vulnerabilă verigă a Uniunii în materie de geopolitică. Orban își consolidează propria agendă, chiar cu prețul izolării în cadrul UE”, punctează profesorul de la Harvard, Alberto Alemanno.

Pentru Kremlin, întâlnirea poate fi o lovitură de imagine. Pentru Uniunea Europeană – un test sever de coeziune, luciditate și capacitate de reacție. Iar pentru liderii lumii democratice, un avertisment: atunci când nu ești invitat la masă, s-ar putea să fii meniul.

Europa încearcă să reia inițiativa în conturarea unui plan de pace pentru Ucraina

În acest context, liderii europeni revin în prim-plan cu un apel reînnoit pentru un plan de pace în Ucraina. Deși întâlnirea dintre președintele Volodimir Zelenski și liderul de la Casa Albă a fost așteptată cu speranță, rezultatul s-a dovedit sub așteptări, iar lipsa unui acord privind livrarea de rachete Tomahawk a accentuat îngrijorarea din capitalele europene.

„După discuțiile cu președintele Trump, ne-am coordonat și vom susține următorii pași. Ucraina are nevoie acum de un plan de pace”, a scris liderul CDU, Friedrich Merz, într-un mesaj publicat pe rețeaua X (fostul Twitter).

Presa germană a relatat că întrevederea nu a decurs conform așteptărilor Kievului, iar Zelenski ar fi plecat din Washington fără garanțiile militare pe care le dorea.

La Washington, Ucraina a sperat să obțină acordul pentru achiziționarea de rachete de croazieră Tomahawk – armament cu rază lungă, capabil să lovească la peste 1.600 de kilometri. Ar fi fost o schimbare strategică majoră în capacitatea de atac a Kievului. În mod oficial, Trump a invocat necesitatea ca SUA să își păstreze rezervele proprii de armament, dar nu a închis ușa unui posibil acord hibrid, în care dronele ucrainene să completeze tehnologia americană.

Sprijinul direct american pare să fi intrat într-o zonă de așteptare

În tot acest timp, Rusia a avertizat că livrarea de Tomahawk către Ucraina ar însemna o escaladare clară a conflictului. Dincolo de retorica de fațadă, Kremlinul nu a ascuns că vede în apropierea Washingtonului de Kiev o amenințare strategică.

Pentru Zelenski, vizita la Washington a fost a șasea de la revenirea lui Trump în funcție. De această dată, însă, semnalele au fost mai ambigue. Ucraina continuă să desfășoare lovituri de profunzime cu drone proprii asupra rafinăriilor rusești, încercând să erodeze economia Moscovei din interior. Dar sprijinul direct american pare să fi intrat într-o zonă de așteptare.

După întrevederea cu ușile închise de la Casa Albă, liderii europeni au organizat o videoconferință cu Zelenski – printre ei, șeful NATO, Mark Rutte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul britanic Keir Starmer și Giorgia Meloni, din partea Italiei.

Potrivit unor surse citate de Axios, Starmer ar fi sugerat o colaborare mai strânsă cu SUA pentru a contura un plan de pace după modelul propunerii americane pentru Fâșia Gaza. Rutte a cerut convocarea rapidă a consilierilor europeni pentru securitate, într-o întâlnire care ar urma să aibă loc chiar în weekend.

