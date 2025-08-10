Forțele ucrainene au desfășurat tancuri Leopard în apropierea orașului Pokrovsk, în estul Ucrainei, într-un efort de a întârzia o posibilă încercuire de către trupele ruse, care numără aproximativ 100.000 de soldați în această zonă, potrivit unor surse ucrainene și occidentale, citate de euromaidampress.com.

Localitatea Rodînske, situată la aproximativ 10 kilometri nord-est de Pokrovsk, a devenit punctul central al confruntărilor. Deși nu este considerată o țintă strategică în sine, capturarea sa ar permite forțelor ruse să înainteze spre sud-vest, tăind una dintre cele două rute principale de acces către Pokrovsk.

Orașul, care înainte de război avea o populație de aproximativ 60.000 de locuitori, a fost un important nod logistic pentru forțele armate ucrainene în regiunea Donețk. Potrivit analiștilor de la Frontelligence Insight, este de așteptat ca Moscova să accelereze operațiunile în zonă, cu obiectivul de a captura Pokrovsk.

Ofensiva rusă și poziția apărării ucrainene

Potrivit autorităților ucrainene, Gruparea Centru a armatei ruse, care include Armata 51 Arme Întrunite, a reluat atacurile asupra orașului după o pauză operațională de câteva luni. Traseul avansului pleacă din est, din zona Avdiivka, și urmărește tăierea drumului T0515, principala rută de aprovizionare dintre Pokrovsk și Dobropillia.

Surse din cadrul Centrului pentru Strategii de Apărare de la Kiev indică faptul că Rusia pregătește un asalt coordonat asupra orașului, folosind mai multe unități militare, inclusiv Armatele 41 și 2 Arme Întrunite. De asemenea, se anticipează atacuri simultane din direcțiile Fedorivka și Razyne.

Ucraina a răspuns prin trimiterea de întăriri în zonă, inclusiv elemente din Brigada 142 Mecanizată, echipată recent cu tancuri Leopard 1A5 furnizate de Germania. Cu toate acestea, forțele ucrainene sunt considerabil depășite numeric.

Raportul de forțe și perspectivele confruntării

Datele disponibile sugerează că armata rusă menține un ritm constant de recrutare, estimat la circa 9.000 de soldați noi pe lună. În schimb, Ucraina se confruntă cu un deficit semnificativ de personal militar, estimat la aproximativ 100.000 de soldați instruiți.

Analiștii avertizează că, în absența unor rezerve suplimentare, este puțin probabil ca Ucraina să poată menține apărarea Pokrovskului pe termen lung. Potrivit Frontelligence Insight, pierderea Rodînske ar putea fi urmată de avansul forțelor ruse spre oraș.

Totuși, capturarea Pokrovskului nu ar echivala cu o victorie decisivă pentru Rusia. Potrivit analiștilor, trupele ruse continuă să se confrunte cu dificultăți în alte zone ale regiunii Donbas, iar obiectivele operaționale stabilite de Kremlin rămân, în mare parte, neîndeplinite.

„Evaluăm că o cucerire completă a regiunii Donbas de către Rusia în 2025 este puțin probabilă”, a precizat Frontelligence Insight, menționând că în zone precum Kupiansk, Siversk și Lîman condițiile de luptă sunt în continuare nefavorabile pentru apărarea ucraineană, dar progresele ruse sunt lente.

