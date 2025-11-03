Coridorul umanitar Volîn, singurul punct de trece folosit aproape exclusiv de ucrainenii care fug din teritoriile ocupate/ FOTO:X .@OCHA_Ukraine

Pe granița dintre Ucraina și Belarus, vântul taie până la os. Olena, o pensionară din regiunea ocupată de ruși, Zaporojie, tocmai a trecut prin coridorul umanitar Volîn, după aproape patru ani trăiți sub frică.

Îmbrăcată cu cel mai gros palton pe care îl are, femeia tremură în continuare de frig. Își amintește însă limpede vara toridă de acasă, în sudul Ucrainei, când seceta făcea aproape imposibilă cultivarea roșiilor și pepenilor ei preferați.

Vorbește despre recolta din acest an, despre casa ei frumoasă și despre groaza vieții sub ocupație. „Dacă ați ști cum trăim… Ne este frică de orice”, spune printre lacrimi.

„Sunt tot mai mulți ruși în zonă. Ferească Dumnezeu să spui ceva greșit vecinilor.”

Și totuși, în ciuda suferinței, Olena spune că trebuie să se întoarcă acasă, după ce își va vedea copiii. „Abia am terminat casa… Cum s-o lăsăm acum și să le dăm totul rușilor?”, întreabă ea, citată de Kyiv Independent.

Coridorul umanitar Volîn

Situat în nord-vestul Ucrainei, în regiunea Volîn, acest coridor este singurul punct de trecere funcțional între Ucraina și Belarus. Este folosit aproape exclusiv de cei care fug din teritoriile ocupate.

Ultima rută directă dintre Rusia și Ucraina, prin regiunea Sumî, a fost închisă în august 2024, pe fondul intensificării atacurilor rusești.

Pentru că Belarusul a fost folosit de Moscova ca bază pentru invazia din 2022, zona din jurul punctului de trecere este puternic fortificată — cu mine, obstacole antitanc și pază strictă.

Un raport al UNHCR arată că 45% dintre cei care folosesc coridorul nu intenționează să rămână în Ucraina; dintre aceștia, 83% spun că vor reveni în teritoriile ocupate, iar 17% plănuiesc să plece mai departe, spre Uniunea Europeană.

„Deocamdată, situația este complet sub control”, a declarat pentru Kyiv Independent Margarita Verșinina, purtătoare de cuvânt a detașamentului de grăniceri Volîn. Totuși, spune ea, „monitorizăm permanent zona, pentru că nu excludem provocări venite dinspre Belarus”.

Organizația Helping to Leave, care îi sprijină pe cei ce fug din zonele ocupate, raportează o creștere de nouă ori a numărului de persoane care folosesc coridorul față de începutul anului 2025.

Viața sub ocupație

„Oamenii spun că nu mai pot rezista acolo. Sunt presați în toate felurile”, spune Liubov Palivoda, coordonatoare Helping to Leave la frontieră.

În lunile de toamnă, tot mai mulți pleacă înainte de venirea iernii — de teama problemelor cu apa, electricitatea și încălzirea.

„A trăi sub ocupația rusă e sinucidere”, spune Andrii, un tânăr de 20 de ani din Zaporojia ocupată. „E îngrozitor să fii pe stradă lângă soldații ruși — nu știi niciodată ce le trece prin cap, pot trage oricând.”

Abuzurile documentate în teritoriile controlate de Rusia sunt nenumărate: bărbați forțați să lupte în armata rusă, femei agresate sexual, copii răpiți sau duși în tabere de reeducare. Tortura este răspândită, iar pe fondul transformării zonelor ocupate într-o bază militară uriașă, populația civilă este neglijată. Seceta și lipsurile devin tot mai acute.

Cu toate acestea, aproape jumătate dintre cei care reușesc să fugă spun că nu intenționează să rămână în Ucraina liberă. Mulți vor să se întoarcă acasă — fie pentru rude, fie pentru că nu pot abandona tot ce au construit o viață întreagă.

Motivele întoarcerii

La punctul de trecere, o femeie de vârstă mijlocie din regiunea Lugansk fumează lângă un adăpost al Crucii Roșii. A venit să-și vadă rudele, dar peste câteva săptămâni trebuie să se întoarcă — mama ei este prea bolnavă ca să fie evacuată.

„Cei care trăiesc sub ocupație așteaptă eliberarea, nu se resemnează”, explică Serhii, un coordonator Helping to Leave. „Vor să revină pe pământul lor, să cultive grâu, pepeni, dovleci — cum făceau înainte de război.”

Pentru unii, ideea de a-și părăsi locul de naștere este pur și simplu de neconceput. „E greu să pleci dintr-un loc unde ai muncit toată viața, unde ai clădit ceva al tău, doar ca să o iei de la capăt altundeva”, adaugă el.

Drumul lung spre libertate

Călătoria până la siguranță este lungă și grea. Un cuplu în vârstă din regiunea Lugansk a avut nevoie de trei zile pentru a ajunge la copiii lor din Harkov — un drum care, înainte de invazie, dura doar cinci ore.

Majoritatea pleacă în microbuze organizate de voluntari sau cu trenurile disponibile. Olena spune că și ea a fost pe drum trei zile și că durerea de picior i s-a agravat.

Trecerea prin punctele de control rusești și belaruse este o încercare în sine. „Mi-a fost frică să nu mă oprească rușii și să afle că merg spre Ucraina”, povestește Andrii. Prima încercare a eșuat: grănicerii ruși i-au spus să „se mai gândească trei luni”. A refuzat să ceară pașaport rusesc, pentru că asta ar fi însemnat recrutarea în armata care luptă împotriva propriului popor.

„Când m-am apropiat de granița cu Ucraina și am văzut steagul nostru, am simțit că mă întorc acasă”, spune el. „Am simțit liniște. Nicio amenințare, nicio frică.”

La punctul de trecere, bucuria revederii este vizibilă. Olena zâmbește în timp ce hrănește patru căței fără stăpân. O femeie din Lugansk vorbește la telefon cu copiii ei, fericită că a ajuns.

Serhii încarcă bagajele oamenilor în camionete. Printre ele găsește câteva borcane grele cu conserve. Nedumerit, întreabă de ce le-au cărat atâta drum. „Pentru că sunt făcute de mama mea”, răspunde o voce din mulțime.

