Declarația fermă a Kievului privind folosirea armelor ”neinterzise de legile internaționale”, pentru a-şi elibera teritoriul

Secretarul Consiliului pentru Securitatea Naţională şi Apărare, Oleksii Danilov, a transmis vineri, 14 aprilie, că Ucraina "va testa şi va utiliza" toate armele neinterzise pentru a-şi elibera teritoriul, inclusiv Crimeea ocupată de Rusia, conform Reuters.

Comentariul lui Danilov intervine în timp ce Kievul ar urma să înceapă o contraofensivă în săptămânile sau lunile viitoare, urmărind să recucerească teritoriul aflat sub control rusesc în sudul şi estul ţării.

"Crimeea este teritoriul Ucrainei şi noi vom testa şi vom folosi acolo toate armele neinterzise de legile internaţionale, care vor ajuta la eliberarea teritoriilor noastre", susţine el într-o postare pe Twitter.

