Ucraina, tot mai aproape de racheta care-l sperie de moarte pe Putin. O delegație ucraineană discută cu producătorii Tomahawk VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:08
168 citiri
Racheta Tomahawk/FOTO.X@BrennpunktUA

O delegaţie de oficiali ucraineni de rang înalt, aflată în prezent în Statele Unite, a anunţat miercuri, 15 octombrie, că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai unor producători americani de armament - inclusiv Raytheon, care produce racheta de croazieră de tip Tomahawk, pe care Washingtonul ar putea să o livreze Kievului, relatează AFP.

Vizita acestei delegaţii - condusă de către premierul Iulia Svîrîdenko şi şeful administraţiei prezidenţiale Andrii Iermak - intervine înainea unei întâlniri prevăzute vineri între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump.

Andrii Iermak a anunţat că s-a întâlnit, împreună cu alţi membri ai delegaţiei, cu reprezentanţi ai societăţilor Lockheed Martin şi Raytheon.

”Cooperarea noastră continuă să crească”, a dat asigurări pe reţele de socializare Iermak.

El laudă avioanele de vânătoare de tip F-16 construite în Statele Unite şi furnizate Ucrainei de către ţări europene anul trecut.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică că l-ar putea ameninţa pe omologul său rus Vladimir Putin că livrează Kievului rachete de crozieră de tip Tomahawk, dacă Rusia nu acceptă să pună capăt Războiului în Ucraina, pe care l-a lansat în februarie 2022.

Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat anterior împotriva furnizării de rachete de tip Tomahawk.

El a avertizat că aceasta poate constitui ”o nouă escaladare” şi afecta relaţiile între Moscova şi Washington.

Ucraina cere o cooperare mai aprofundată cu aliaţii săi în domeniul producţiei de armament.

La Washington, premierul Iulia Svîrîdenko s-a întâlnit cu secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent şi au discutat despre investiţii comune şi o cooperare în probleme energetice.

Ucraina este vizată de mai multe zile de noi valuri de bombardamente ruseşti vizând infrastructuri energetice, care ameninţă să lase fără curent şi încălzire mulţi ucraineni odată cu apropierea iernii.

