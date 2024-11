Războiul din Ucraina conduce la un număr mare de inovații tehnologice, cum ar fi utilizarea dronelor ca „nave-mamă” care transportă la rândul lor alte drone pentru a-și mări raza de acțiune.

Arme vitale atât pentru Moscova, cât și pentru Kiev, dronele sunt printre cele mai versatile instrumente utilizate pe frontul ucrainean. Acestea variază de la modele ușoare de recunoaștere la dispozitive pilotate de la distanță care pot lansa explozibili sau satura apărarea antiaeriană inamică, până la modele navale capabile să scufunde nave.

Drona Dovbush T10, inițial creată pentru misiuni de recunoaștere, a fost transformată într-un instrument de atac de precizie, fiind capabilă acum să transporte și să lanseze până la șase drone kamikaze FPV. Aceste modificări reflectă modul în care Ucraina îmbrățișează tehnologia dronelor pentru a îmbunătăți eficiența operațiunilor sale militare.

În plus față de echipamentele furnizate de aliații săi occidentali sau achiziționate din străinătate, Kievul a creat o industrie internă înfloritoare care proiectează modele care răspund nevoilor sale urgente și cerințelor sale de bază, și anume costuri reduse și viteză de producție rapidă.

Ukrainian "Dovbush" UAV carrying and releasing two FPV drones during tests.

