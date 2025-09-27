Într-un conflict în care tehnologia nu doar că accelerează, ci redefinește complet regulile războiului, Ucraina introduce un nou tip de armă pe câmpul de luptă: robotul purtător de drone FPV. Noul vehicul terestru fără echipaj uman, denumit sugestiv „Karakurt” („Văduva Neagră”), este capabil să transporte, lanseze și coordoneze atacuri complexe cu drone, transformând conceptul de transportor blindat într-un simplu punct de plecare pentru dronele de atac, scrie Forbes.

De la „Mistreț” la „Văduva Neagră”

Vehiculul a fost prezentat public săptămâna trecută în cadrul demonstrației Iron Demo, organizată în apropiere de Liov. Proiectat de compania IRV, „Văduva Neagră” este o versiune adaptată a robotului „Veprik” („Mistrețul Mic”), un UGV (vehicul terestru fără echipaj) modular deja existent în arsenalul ucrainean. Aceste platforme au fost gândite de la început pentru flexibilitate: transport de muniții sau echipamente, evacuarea răniților, lansare de mine, atacuri kamikaze cu încărcătură explozivă sau chiar luptă directă cu turele automate. Conversia într-un lansator de drone era, astfel, doar o chestiune de timp și de adaptare a software-ului și comunicațiilor.

Un nou tip de armă: robotul-lansator de FPV-uri

„Văduva Neagră” poate fi operată de la o distanță de până la 4 kilometri — o limitare firească impusă de terenul accidentat care afectează linia de comunicație. Însă potențialul său real constă în capacitatea de a lansa până la șase drone FPV, dispuse pe două rampe. Comunicarea cu aceste drone se realizează fie printr-un releu integrat în vehicul, fie cu ajutorul unei drone suplimentare de tip „repeater”, lansată la rândul ei de pe platforma terestră, ceea ce extinde raza operațională la 30 de kilometri.

Ukraine continues to experiment with the combat capabilities of ground robotic systems The company IRV has introduced the Karakurt FPV drone carrier complex, mounted on the tracked ground robotic platform (or UGV) “Vepr”. 1/2 pic.twitter.com/X3rfzAHxbl — Defence News Of INDIA (@DefenceNewsOfIN) August 12, 2025

Un element notabil este capacitatea operatorului de a lansa două drone simultan: una pentru a lovi ținta, iar cealaltă pentru a evalua rezultatul și, dacă e necesar, a executa un al doilea atac. Această funcționalitate aduce mai aproape ideea de „intuiție artificială” în lupta asistată de AI, în care deciziile sunt luate pe baza unui flux constant de date din teren.

Costuri reduse, eficiență maximă

Un sistem complet „Văduva Neagră” include două UGV-uri „Vepryk”, 12 drone FPV și o stație de control la sol — totul pentru un cost sub 50.000 de dolari. Comparativ, o singură rachetă antitanc Javelin depășește de patru ori acest preț. Această diferență subliniază filosofia din spatele acestor platforme: un război al volumului, în care sisteme ieftine, produse în masă, pot genera pierderi semnificative inamicului.

Rușii răspund în oglindă

Nu doar Ucraina explorează această paradigmă. La expoziția de apărare Arhipelagul 2025, compania rusă Hermes a prezentat sistemul „Argus” — un UGV echipat similar pentru transportul și lansarea de drone FPV. Acesta poate fi, la fel ca „Văduva Neagră”, pre-poziționat în teren și activat de la distanță pentru a executa ambuscade sau misiuni de recunoaștere.

În paralel, un alt proiect rusesc, „Dronobus”, propune o abordare diferită: controlul prin fibră optică. Această soluție elimină riscul detectării prin semnătura radio și conferă imunitate la bruiajul electromagnetic — o problemă tot mai acută în teatrele de luptă saturate de sisteme de război electronic.

Dronele înlocuiesc tancurile? O lecție din istorie

Pentru decenii, tancul a fost regele câmpului de luptă. Cu tunuri de mare calibru și blindaj greu, era greu de contestat chiar și de către rachetele antitanc. Însă apariția dronelor mici, rapide, greu de detectat și capabile să lovească din unghiuri neașteptate a schimbat complet raportul de forțe. Tancurile, chiar și cu sisteme de protecție activă și armură suplimentară, sunt ținute acum la distanță, prea vulnerabile pentru a fi trimise în linia întâi.

Istoria se repetă: la fel cum portavioanele au înlocuit cuirasatele în al Doilea Război Mondial, vehiculele purtătoare de drone par pregătite să înlocuiască transportoarele blindate și chiar tancurile. Nu mai este vorba despre cine are arme mai mari, ci despre cine poate lansa atacuri precise, rapide și în mod repetat, de la distanță sigură.

Brigadierul american Billy Mitchell avertiza în 1921 că aviația va schimba fundamental războiul naval — o predicție care s-a confirmat când avioanele de pe portavioane au scufundat cele mai mari vase de luptă ale epocii. Acum, asistăm la o revoluție similară, în care dronele — transportate, lansate și coordonate de platforme autonome — devin armamentul esențial al secolului XXI.

„Văduva Neagră” este, probabil, doar prima dintr-o întreagă familie de astfel de sisteme. Urmează, cel mai probabil, versiuni mai mari sau mai mici, pe roți, pe șenile sau chiar cu picioare robotice, capabile să transporte zeci sau sute de drone. Iar competiția se va duce nu doar între națiuni, ci și între tipuri de platforme: terestre, aeriene sau navale.

Dacă tancurile vor deveni exponate de muzeu sau vor fi reinventate într-o formă adaptată noii realități — rămâne de văzut. Cert este că războiul purtat de roboți și drone nu mai este o chestiune de viitor, ci o realitate în desfășurare.

