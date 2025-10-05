Ucraina lansează un tren zilnic către București

Compania feroviară de stat a Ucrainei, Ukrzaliznytsia, va introduce o nouă rută zilnică între Kiev și București începând cu 10 octombrie, potrivit Ministerului Dezvoltării Comunitare și Teritoriilor din Ucraina, citat de zn.ua.

Trenul va parcurge traseul Kiev – Vinnița – Jmerinka – Mohiliv-Podilski (Moghilău, frontiera Ucraina-R. Moldova) – Vălcineț (R. Moldova) – Ungheni – Iași – București. Conform programului anunțat, plecarea din Kiev este programată la 06:30, cu sosire în capitala României la 06:47 în dimineața următoare.

În sens invers, trenul va pleca din București la ora 19:10 și va ajunge la Kiev la 19:41 a doua zi. Garnitura va opri în Gara de Nord din București, oferind conexiuni directe cu trenurile rapide spre aeroport.

Prețul unui bilet într-un vagon de tip cușetă este de aproximativ 3.800 de grivne (echivalentul a circa 90 de euro sau 500 de lei). Biletele pot fi achiziționate prin aplicația mobilă Ukrzaliznytsia sau de pe site-ul oficial al companiei.

Recent, când au început primele teste pentru legătura București-Kiev, s-a încercat o rută via Chișinău, dar vedem că s-a renunțat la această idee.

Ministerul a precizat că noua rută reprezintă „un pas important către integrarea Ucrainei în spațiul european de transport.”

Săptămâna trecută, Ukrzaliznytsia a raportat o defecțiune tehnică temporară la furnizorul său de internet, care a dus la întreruperea accesului la serviciile online. Compania a anunțat ulterior că problema a fost remediată, iar sistemele funcționează normal.

Ads