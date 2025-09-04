De ce recurg forțele ucrainene la trotinete electrice pentru misiuni de luptă

Autor: Veronica Andrei
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 19:03
466 citiri
De ce recurg forțele ucrainene la trotinete electrice pentru misiuni de luptă
Soldați ucraineni pe trotinete electrice/FOTO:X/@mil_in_ua

Trupele ucrainene folosesc trotinete electrice militarizate produse în Letonia pentru a se deplasa rapid, silențios și pe terenuri dificile. Aceste vehicule neconvenționale sunt folosite în apropierea liniilor frontului, pentru recunoaștere, aprovizionare și evacuarea răniților.

Modelele folosite, denumite Mosphera, sunt construite de firma letonă Global Wolf Motors și au dimensiuni mai mari decât o trotinetă electrică standard, fiind echipate cu roți de motocicletă. Vehiculul poate atinge viteze de până la 100 km/h, are o autonomie de aproximativ 300 km și cântărește doar 74 de kilograme, potrivit fondatorului companiei, Klāvs Ašmanis.

Aceste caracteristici le fac potrivite pentru o varietate de misiuni: de la transportul de echipamente până la operațiuni de infiltrare sau evacuarea rapidă a soldaților răniți. De asemenea, designul lor permite deplasarea prin păduri și zone împădurite, iar greutatea redusă le face ușor de transportat sau ascuns în teren.

O soluție alternativă într-un război de uzură

Folosirea trotinetelor electrice reflectă adaptarea constantă a Ucrainei la nevoile de mobilitate ale frontului. Potrivit lui Ašmanis, acestea sunt mai silențioase decât motocicletele, nu acoperă zgomotul dronelor inamice – un avantaj crucial pentru detectarea pericolelor – și sunt mai ușor de abandonat în caz de urgență.

Inițial concepute pentru uz militar în baze sau la graniță, trotinetele-scuter Mosphera au fost adaptate rapid pentru utilizare în teatre de război active. Soldații ucraineni le-au folosit în zone aflate sub control rusesc sau în apropierea liniei frontului, în special în misiuni care implică riscuri ridicate.

Letonia, membră NATO și unul dintre susținătorii activi ai Ucrainei, a donat patru astfel de trotinete electrice în 2023. În prezent, forțele ucrainene dispun de 11 unități, însă nu este clar dacă vor primi mai multe.

Limitări și beneficii tactice

Deși oferă o alternativă eficientă în anumite condiții, trotinetele electrice au și limitări importante. Utilizatorii sunt expuși direct la focul inamic și la condițiile meteo, iar autonomia vehiculului depinde strict de performanțele bateriei în condiții de teren și climă variabile.

Cu toate acestea, avantajele logistice sunt evidente: sunt ușor de ascuns, ieftine comparativ cu alte vehicule și ușor de înlocuit. Ele pot pătrunde în zone greu accesibile pentru mașinile blindate și pot fi operate fără a pune în pericol echipamente mai scumpe sau esențiale pentru alte misiuni.

În comparație, motocicletele sunt rapide, dar zgomotoase, iar vehiculele blindate oferă protecție și putere de foc, însă sunt ținte prioritare pentru dronele kamikaze.

Un fenomen tot mai răspândit

Atât Ucraina, cât și Rusia, au început să utilizeze din ce în ce mai mult vehicule de dimensiuni mici și mobilitate ridicată, inclusiv motociclete, ATV-uri și chiar scutere și trotinete electrice. Rusia, de exemplu, a folosit tactici de „asalt cu scutere”, dispersând rapid trupele pentru a reduce eficiența atacurilor cu drone sau artilerie.

Cererea de vehicule, atât militare cât și civile, este constantă în acest conflict. De la tancuri occidentale, precum M1 Abrams, la camionete modificate cu mitraliere grele, forțele ucrainene folosesc orice mijloc disponibil pentru a menține mobilitatea și capacitatea de reacție pe front.

Unități militare și grupuri de voluntari apelează la campanii de crowdfunding pentru a achiziționa și livra vehicule – inclusiv scutere – soldaților de pe linia frontului. Acestea sunt doar o parte dintr-un arsenal improvizat, care include drone mici, vehicule ușoare și alte soluții adaptate unui conflict caracterizat de flexibilitate și inovație tactică.

”Soldații de fier” ai ucrainenilor. Kievul are o întreagă unitate dedicată luptei împotriva Rusiei cu roboți de asalt terestru
”Soldații de fier” ai ucrainenilor. Kievul are o întreagă unitate dedicată luptei împotriva Rusiei cu roboți de asalt terestru
O nouă unitate ucraineană din cadrul Brigăzii a 3-a de Asalt a fost înființată cu scopul de a utiliza roboți de luptă la sol împotriva forțelor ruse. Denumită NC13, unitatea a fost...
Principala concluzie a reuniunii de la Paris: „Principala garanție este o armată ucraineană puternică”. SUA, încă indecise
Principala concluzie a reuniunii de la Paris: „Principala garanție este o armată ucraineană puternică”. SUA, încă indecise
Conferința de la Paris, organizată sub egida „Coaliției de voință”, s-a încheiat fără o declarație formală unitară, dar cu o concluzie care pare să fi câștigat consensul liderilor...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #trotinete electrice, #front , #Razboi Ucraina
