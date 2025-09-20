Zelenski anunță formarea unor trupe de asalt moderne, echipate inclusiv cu drone

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că armata ucraineană va înființa, în mod oficial, noi formațiuni de luptă – trupe moderne de asalt, echipate inclusiv cu drone. Decizia vine după ce astfel de unități au funcționat deja, experimental, în cadrul operațiunilor de pe front, iar autoritățile de la Kiev consideră că este momentul să le ofere un statut juridic clar.

„Avem deja batalioane și regimente de asalt care, în 2025, au demonstrat rezultate foarte bune. Acum am decis să le reglementăm la nivel legal. Rușii, între timp, încearcă să copieze modelul nostru. De aceea, am luat hotărârea de a forma forțe de asalt distincte. Totul este în pregătire, iar în decurs de o săptămână, zece zile, vom putea da startul oficial”, a declarat Zelenski, într-un interviu acordat jurnaliștilor ucraineni.

Ucraina cere cooperare regională pentru apărarea aeriană

Șeful statului ucrainean a mai adus în discuție ideea unei colaborări mai strânse cu aliații regionali, în special cu Polonia, în ceea ce privește apărarea antiaeriană. Zelenski a sugerat că ar fi „corect” ca partea poloneză să intervină pentru a doborî dronele rusești care traversează spațiul ucrainean în direcția Poloniei – nu doar în numele autoapărării, ci și ca un gest de solidaritate regională.

„Nu este normal ca dronele să cadă doar peste capetele ucrainenilor, doar pentru ca să nu ajungă în Polonia. Avem nevoie de decizii comune. Dacă noi avem sisteme de apărare antiaeriană, doborâm tot ce vine spre noi și spre Polonia. Și la fel, Polonia trebuie să intervină, cu avioane dacă este cazul, și pentru dronele care vizează Ucraina”, a punctat președintele.

În viziunea sa, o astfel de cooperare s-ar putea aplica, cel puțin, în regiunile vestice ale Ucrainei – acolo unde Polonia are capacitatea tehnică de a acționa. De asemenea, el nu a exclus extinderea acestui model și către alte țări vecine, cum ar fi România, dar a precizat că „nu se bazează pe ceilalți”.

