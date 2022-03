Ucraina pregătește o lege care va impune o taxă suplimentară companiilor care continuă să lucreze cu Rusia în ciuda invaziei țării.

Anunțul a fost făcut de deputatul ucrainean Iaroslav Zelezniak.

Verkhovna Rada is preparing a law on an additional tax in #Ukraine for companies that continue to work with #Russia.

This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak. pic.twitter.com/kt6C2ULXq4