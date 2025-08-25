Loial până la capăt? „Generalul de fier“ Valeri Zalujnîi nu face jocurile vicepreședintelui SUA JD Vance

Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, supranumit „generalul de fier“, astăzi ambasador la Londra, refuză să joace după regulile grăbite ale celor care îi grăbesc ascensiunea. În timp ce politica ucraineană așteaptă momentul postbelic pentru a-și relua mersul firesc — și adesea cinic — generalul rămâne în expectativă. Tăcerea sa, însă, spune multe.

În primele zile ale lunii martie, după un moment tensionat între Volodîmîr Zelenski și Donald Trump la Casa Albă, o echipă a vicepreședintelui american JD Vance a încercat insistent să ia legătura cu ambasadorul ucrainean din Marea Britanie. Obiectivul era limpede: sonda terenul pentru o eventuală alternativă la președintele în funcție. Zalujnîi a refuzat apelul — un gest discret, dar plin de semnificație într-un moment de incertitudine strategică pentru Kiev.

Loialitate, dar nu supunere

Încă de când a fost eliberat din funcția de comandant suprem al armatei, în februarie 2024, și trimis la Londra cu rang de ambasador, Valeri Zalujnîi a păstrat o disciplină tăcută. Deși este perceput de mulți — în țară și în afara ei — ca singurul lider capabil să-i stea în față lui Zelenski într-un eventual scrutin prezidențial, generalul nu a dat semne că ar fi pregătit o campanie. Nici nu a exclus-o.

Apropierea de diplomație a fost interpretată la Kiev ca o modalitate de a-l „parca” într-o poziție respectabilă, dar controlabilă. Cu toate acestea, vizitele regulate ale unor politicieni, oameni de afaceri și consultanți internaționali la ambasada ucraineană din vestul Londrei sugerează că interesul pentru Zalujnîi rămâne viu. Inclusiv Paul Manafort, fostul consilier al lui Trump, i-ar fi propus servicii de consultanță politică — ofertă refuzată cu politețe, dar ferm.

Un parteneriat tensionat: între admirație și rivalitate

Zalujnîi și Zelenski au colaborat strâns în primii ani de război. Dacă președintele era vocea Ucrainei în exterior, generalul a fost creierul rezistenței militare. Popularitatea acestuia din urmă a crescut constant, alimentată de imaginea unui lider calm, eficient și devotat. Pentru președinție, însă, acest capital politic devenea tot mai inconfortabil.

Potrivit unor surse citate de The Guardian, încă din toamna lui 2023, Andrii Ermak, șeful cancelariei prezidențiale, i-ar fi propus lui Zalujnîi să se alăture echipei lui Zelenski, pentru a evita o eventuală ruptură. Generalul a refuzat, dar a oferit o promisiune: nu va critica public administrația în timpul războiului și nu va face mișcări politice fără o discuție prealabilă. Până acum, și-a respectat cuvântul.

Zalujnîi, între Westminster și Harkov

Viața de diplomat la Londra e departe de frontul de est. În imagini rare, postate online, Zalujnîi apare în metrou sau pe malurile Tamisei, într-un contrast evident cu imaginea sa de lider de război. Dar contactele sale militare din Ucraina rămân active, iar accesul la informații din teatrele de operațiuni este constant. „A părăsit frontul, dar frontul nu l-a părăsit pe el”, spune un apropiat.

Revenirea sa la Kiev, luna trecută, cu ocazia unui summit al ambasadorilor ucraineni, a stârnit din nou speculații. A participat la vizite pe linia frontului și a avut întâlniri private cu diverse figuri politice. Niciun indiciu clar despre o candidatură, dar atmosfera generală sugerează că generalul așteaptă momentul potrivit.

În același timp, sondajele — neoficiale, dar persistente — îl plasează ca principal contracandidat al lui Zelenski, dacă și când alegerile vor putea fi organizate. Constituția interzice scrutinuri în timp de război, iar clasa politică ucraineană pare unită, deocamdată, în jurul acestui principiu.

O alegere amânată, dar nu anulată

Zalujnîi evită cu grijă expunerile publice și conferințele de presă. Întrebările despre cariera politică sunt ocolite sau tratate cu umor reținut. Potrivit consilierei sale media, fosta jurnalistă Oksana Torop, „discuțiile despre alegeri nu sunt pe masă; generalul se concentrează pe apărare și securitate.”

Totuși, în cerc restrâns, el ar fi discutat despre un model de guvernare similar cu cel israelian — cu accent pe securitate, responsabilitate și realism. „Nu știu dacă poporul ucrainean e pregătit pentru sacrificiile pe care le-ar cere un astfel de drum”, ar fi spus, într-o discuție privată, potrivit unui apropiat.

De ce a refuzat apelul lui JD Vance

În contextul crizei diplomatice de la Washington, când Trump l-a umilit public pe Zelenski, iar vicepreședintele JD Vance a sugerat o schimbare de leadership la Kiev, apelul către Zalujnîi părea o manevră calculată. Dar generalul nu s-a lăsat atras. A refuzat convorbirea, iar când Zelenski a ajuns la Londra, l-a întâmpinat personal. Pe rețelele sociale, a publicat o fotografie cu președintele, însoțită de mesajul: „Drumul nu va fi ușor, dar împreună vom învinge fiecare obstacol.”

Gestul nu a fost bine înțeles de toți susținătorii săi. Unii, în special în opoziția de la Kiev, și-ar fi dorit o ruptură clară, un semnal politic. Dar Zalujnîi a ales loialitatea față de stat, nu față de un om politic. Iar pentru un militar de carieră, această distincție contează.

Când politica va reveni, cine va fi pregătit?

„Zalujnîi e ca un general în rezervă — tăcut, dar cu toate planurile făcute. Va decide abia în ultimul moment dacă intră în joc”, spune analistul politic Volodîmîr Fesenko. Alții cred că nu o va face decât dacă Zelenski va renunța singur la un nou mandat. „O confruntare între cei doi ar fi un dezastru pentru țară”, afirmă un fost oficial guvernamental.

Deocamdată, președinția nu pare îngrijorată oficial. „Zalujnîi e văzut ca parte a echipei, nu ca rival politic”, a spus Mihailo Podoliak, consilierul lui Zelenski. Dar la întrebarea ce se va întâmpla „când procesul politic va fi reluat”, Podoliak a recunoscut: „Totul e imprevizibil.”

În Ucraina, războiul nu s-a terminat, dar politica bate la ușă. Iar Valerii Zalujnîi, cu tăcerea sa disciplinată și cu respectul câștigat în tranșee, pare pregătit pentru orice rol — chiar și pentru acela de a salva democrația ucraineană de propriile ei excese.

