Loial până la capăt? „Generalul de fier“ Valeri Zalujnîi nu face jocurile vicepreședintelui SUA JD Vance

Autor: Veronica Andrei
Luni, 25 August 2025, ora 17:33
1053 citiri
Loial până la capăt? „Generalul de fier“ Valeri Zalujnîi nu face jocurile vicepreședintelui SUA JD Vance
Valeri Zalujnii, fostul șef al armatei ucrainene, ambasador la Londra FOTO Unsplash

Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, supranumit „generalul de fier“, astăzi ambasador la Londra, refuză să joace după regulile grăbite ale celor care îi grăbesc ascensiunea. În timp ce politica ucraineană așteaptă momentul postbelic pentru a-și relua mersul firesc — și adesea cinic — generalul rămâne în expectativă. Tăcerea sa, însă, spune multe.

În primele zile ale lunii martie, după un moment tensionat între Volodîmîr Zelenski și Donald Trump la Casa Albă, o echipă a vicepreședintelui american JD Vance a încercat insistent să ia legătura cu ambasadorul ucrainean din Marea Britanie. Obiectivul era limpede: sonda terenul pentru o eventuală alternativă la președintele în funcție. Zalujnîi a refuzat apelul — un gest discret, dar plin de semnificație într-un moment de incertitudine strategică pentru Kiev.

Loialitate, dar nu supunere

Încă de când a fost eliberat din funcția de comandant suprem al armatei, în februarie 2024, și trimis la Londra cu rang de ambasador, Valeri Zalujnîi a păstrat o disciplină tăcută. Deși este perceput de mulți — în țară și în afara ei — ca singurul lider capabil să-i stea în față lui Zelenski într-un eventual scrutin prezidențial, generalul nu a dat semne că ar fi pregătit o campanie. Nici nu a exclus-o.

Apropierea de diplomație a fost interpretată la Kiev ca o modalitate de a-l „parca” într-o poziție respectabilă, dar controlabilă. Cu toate acestea, vizitele regulate ale unor politicieni, oameni de afaceri și consultanți internaționali la ambasada ucraineană din vestul Londrei sugerează că interesul pentru Zalujnîi rămâne viu. Inclusiv Paul Manafort, fostul consilier al lui Trump, i-ar fi propus servicii de consultanță politică — ofertă refuzată cu politețe, dar ferm.

Un parteneriat tensionat: între admirație și rivalitate

Zalujnîi și Zelenski au colaborat strâns în primii ani de război. Dacă președintele era vocea Ucrainei în exterior, generalul a fost creierul rezistenței militare. Popularitatea acestuia din urmă a crescut constant, alimentată de imaginea unui lider calm, eficient și devotat. Pentru președinție, însă, acest capital politic devenea tot mai inconfortabil.

Potrivit unor surse citate de The Guardian, încă din toamna lui 2023, Andrii Ermak, șeful cancelariei prezidențiale, i-ar fi propus lui Zalujnîi să se alăture echipei lui Zelenski, pentru a evita o eventuală ruptură. Generalul a refuzat, dar a oferit o promisiune: nu va critica public administrația în timpul războiului și nu va face mișcări politice fără o discuție prealabilă. Până acum, și-a respectat cuvântul.

Zalujnîi, între Westminster și Harkov

Viața de diplomat la Londra e departe de frontul de est. În imagini rare, postate online, Zalujnîi apare în metrou sau pe malurile Tamisei, într-un contrast evident cu imaginea sa de lider de război. Dar contactele sale militare din Ucraina rămân active, iar accesul la informații din teatrele de operațiuni este constant. „A părăsit frontul, dar frontul nu l-a părăsit pe el”, spune un apropiat.

Revenirea sa la Kiev, luna trecută, cu ocazia unui summit al ambasadorilor ucraineni, a stârnit din nou speculații. A participat la vizite pe linia frontului și a avut întâlniri private cu diverse figuri politice. Niciun indiciu clar despre o candidatură, dar atmosfera generală sugerează că generalul așteaptă momentul potrivit.

În același timp, sondajele — neoficiale, dar persistente — îl plasează ca principal contracandidat al lui Zelenski, dacă și când alegerile vor putea fi organizate. Constituția interzice scrutinuri în timp de război, iar clasa politică ucraineană pare unită, deocamdată, în jurul acestui principiu.

O alegere amânată, dar nu anulată

Zalujnîi evită cu grijă expunerile publice și conferințele de presă. Întrebările despre cariera politică sunt ocolite sau tratate cu umor reținut. Potrivit consilierei sale media, fosta jurnalistă Oksana Torop, „discuțiile despre alegeri nu sunt pe masă; generalul se concentrează pe apărare și securitate.”

Totuși, în cerc restrâns, el ar fi discutat despre un model de guvernare similar cu cel israelian — cu accent pe securitate, responsabilitate și realism. „Nu știu dacă poporul ucrainean e pregătit pentru sacrificiile pe care le-ar cere un astfel de drum”, ar fi spus, într-o discuție privată, potrivit unui apropiat.

De ce a refuzat apelul lui JD Vance

În contextul crizei diplomatice de la Washington, când Trump l-a umilit public pe Zelenski, iar vicepreședintele JD Vance a sugerat o schimbare de leadership la Kiev, apelul către Zalujnîi părea o manevră calculată. Dar generalul nu s-a lăsat atras. A refuzat convorbirea, iar când Zelenski a ajuns la Londra, l-a întâmpinat personal. Pe rețelele sociale, a publicat o fotografie cu președintele, însoțită de mesajul: „Drumul nu va fi ușor, dar împreună vom învinge fiecare obstacol.”

Gestul nu a fost bine înțeles de toți susținătorii săi. Unii, în special în opoziția de la Kiev, și-ar fi dorit o ruptură clară, un semnal politic. Dar Zalujnîi a ales loialitatea față de stat, nu față de un om politic. Iar pentru un militar de carieră, această distincție contează.

Când politica va reveni, cine va fi pregătit?

„Zalujnîi e ca un general în rezervă — tăcut, dar cu toate planurile făcute. Va decide abia în ultimul moment dacă intră în joc”, spune analistul politic Volodîmîr Fesenko. Alții cred că nu o va face decât dacă Zelenski va renunța singur la un nou mandat. „O confruntare între cei doi ar fi un dezastru pentru țară”, afirmă un fost oficial guvernamental.

Deocamdată, președinția nu pare îngrijorată oficial. „Zalujnîi e văzut ca parte a echipei, nu ca rival politic”, a spus Mihailo Podoliak, consilierul lui Zelenski. Dar la întrebarea ce se va întâmpla „când procesul politic va fi reluat”, Podoliak a recunoscut: „Totul e imprevizibil.”

În Ucraina, războiul nu s-a terminat, dar politica bate la ușă. Iar Valerii Zalujnîi, cu tăcerea sa disciplinată și cu respectul câștigat în tranșee, pare pregătit pentru orice rol — chiar și pentru acela de a salva democrația ucraineană de propriile ei excese.

Când s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Calendarul prezentat de JD Vance
Când s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Calendarul prezentat de JD Vance
Vicepreședintele american JD Vance a remarcat că, în opinia sa, actualul președinte Donald Trump a făcut mai multe presiuni asupra rușilor decât predecesorul său, Joe Biden. Acesta susține...
Care ar putea fi următoarea mutare a lui Trump pentru a-l forța pe Putin să facă pace. J.D. Vance: ”Credem că încă avem multe cărți în mână” VIDEO
Care ar putea fi următoarea mutare a lui Trump pentru a-l forța pe Putin să facă pace. J.D. Vance: ”Credem că încă avem multe cărți în mână” VIDEO
Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat duminică, 24 august, că impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a-l presa pe președintele Vladimir Putin să pună capăt...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #valeri zalujii, #ambasador londra, #jd vance , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
DigiSport.ro
N-a stat la discutii: decizia luata de CFR Cluj in privinta lui Louis Munteanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ucraina riscă să rămână fără Internetul de care depinde tot frontul. Polonia nu va mai plăti adonamentul pentru Starlink, a decis noul președinte polonez, prieten cu Simion
  2. "Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca Rusia", susține Volodimir Zelenski. "Așa se întâmpla înainte"
  3. Medicul conspiraționist care și-a avertizat urmăritorii de pe Facebook că COVID-19 se transmite prin sex dă înapoi. Ancheta Colegiului Medicilor a speriat-o. "Liniștiți-vă
  4. ”Esplanada” din București ar putea trece în patrimoniul Primăriei Capitalei, pentru un proiect de regenerare urbană
  5. Loial până la capăt? „Generalul de fier“ Valeri Zalujnîi nu face jocurile vicepreședintelui SUA JD Vance
  6. ANPC a lovit în piața furnizorilor de energie cu amenzi de peste 370.000 de lei. Printre companiile sancționate se numără Hidroelectrica, PPC și Electrica
  7. Refugiații ucraineni au intrat în vizorul noului președinte al Poloniei. Nawrocki vrea tăierea ajutoarelor sociale. Cine sunt cei vizați
  8. Panică la Veneția. O gondolă s-a răsturnat cu tot cu turiștii din ea într-un canal VIDEO
  9. Trump încearcă să impună puterea prezidențială orașelor mari conduse de democrați - Analiză CNN
  10. Descoperire macabră: Cadavrele a doi români, găsite la o groapă de gunoi din Spania. Primele informații din anchetă