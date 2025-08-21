Zelenski, despre negocieri, teritorii și garanții de securitate: „Putin vrea să ne vândă aer”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat poziția fermă a Kievului privind teritoriile ocupate, a comentat perspectivele unei eventuale întâlniri cu Vladimir Putin și a anunțat progrese în dezvoltarea armamentului strategic. De asemenea, liderul ucrainean a respins categoric ideea unui schimb de teritorii pentru pace și a exclus China din lista posibililor garanți de securitate post-conflict.

„Moscova inventează o victorie”

Potrivit lui Zelenski, situația de pe front rămâne dificilă, dar nu este atât de gravă pe cât o prezintă autoritățile de la Kremlin. Președintele ucrainean a admis superioritatea numerică și logistică a Rusiei, dar a avertizat că economia rusă este în declin și nu va putea susține efortul de război pe termen lung.

„Au mai mulți oameni – e un fapt. Mai multe arme – e un fapt. Dar economia le scârțâie”, a afirmat Zelenski. „Într-un an vor avea probleme serioase, iar în doi, și mai mari.”

În opinia sa, Kremlinul este conștient de aceste vulnerabilități și caută o ieșire, dar încearcă să cosmetizeze o retragere drept o „victorie”. „Se laudă cu ipotetica noastră retragere din Donbas ca pe o mare reușită. Vor să vândă asta intern drept o victorie.”

Poziția față de NATO și negocierile cu Rusia

Zelenski a precizat că Statele Unite rămân reticente în privința unei aderări rapide a Ucrainei la NATO, însă susțin în continuare drumul european al Kievului. A subliniat că orice garanții de securitate „de tipul Articolului 5” trebuie să fie solide și credibile – citând modelul Israelului.

Cât privește o posibilă întâlnire cu președintele rus, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru orice format care ar putea contribui la încetarea războiului, inclusiv o trilaterală în care să fie implicate și alte părți.

„Dacă o întâlnire cu rușii ajută la oprirea războiului, suntem gata. Dar Moscova trebuie să dovedească mai întâi că își dorește cu adevărat acest lucru”, a spus el.

Sancțiuni, armistițiu și rolul Statelor Unite

Zelenski a insistat asupra nevoii de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, inclusiv sancțiuni secundare pentru statele care colaborează economic cu Moscova. El a transmis administrației Trump că un eșec al negocierilor trebuie compensat cu „pași tarifari” puternici din partea SUA.

„Dacă rușii nu sunt gata pentru negocieri, atunci cerem sancțiuni și tarife. Asta va funcționa”, a declarat liderul ucrainean.

Totodată, a sugerat că un armistițiu ar putea fi rezultatul unui acord bilateral între Kiev și Moscova, considerând că „fără o încetare a focului în format bilateral, un format trilateral devine improbabil.”

„Putin vrea să ne vândă aer” – despre teritorii și garanții

Într-una dintre cele mai ferme poziții exprimate în cadrul întâlnirii, Zelenski a respins ideea unui „schimb” de teritorii pentru promisiuni de pace, denunțând ceea ce el a numit o „tentativă de escrocherie diplomatică” din partea Kremlinului.

„Putin vrea să ne vândă aer. Să ne promită că nu ne mai atacă, în schimbul cedării unor teritorii pe care le controlează deja. Știe că nu vom accepta așa ceva”, a explicat președintele.

Zelenski a spus că retragerea Ucrainei din Donbas ar deschide calea unei ofensive ruse spre orașe-cheie precum Harkov sau Dnipro. „E o chestiune de supraviețuire națională, nu doar de constituție”, a adăugat el.

Crimeea, un punct nevralgic

Președintele ucrainean a spus că, în discuțiile purtate la Washington, a explicat că ocuparea Crimeei a reprezentat începutul militarizării sudului de către Rusia și că lipsa unor sancțiuni puternice la acel moment a încurajat extinderea agresiunii.

„Crimeea este cheia războiului. Dacă atunci s-ar fi reacționat ferm, poate că invazia din 2022 nu ar fi avut loc”, a declarat Zelenski, adăugând că orice înțelegere de pace trebuie să includă o soluție clară pentru peninsula anexată.

Excluderea Chinei din ecuația garanțiilor de securitate

Zelenski a declarat că Ucraina nu consideră China un posibil garant de securitate după încheierea războiului, invocând lipsa de sprijin activ din partea Beijingului.

„China nu a făcut nimic pentru a opri războiul. Dimpotrivă, a ajutat Rusia prin accesul la piața de drone. Nu poate fi un garant credibil”, a spus el.

Zelenski a reamintit că Beijingul a semnat Memorandumul de la Budapesta, dar nu a reacționat la ocuparea Crimeei, ceea ce îi subminează credibilitatea.

Racheta Flamingo și potențialul strategic

Un alt punct esențial al conferinței a fost anunțul privind intrarea în producție de serie a rachetei ucrainene Flamingo, un proiect autohton de croazieră cu rază lungă de acțiune.

„Este cea mai reușită rachetă a noastră de până acum. Are o rază de 3.000 de kilometri. E important. Deocamdată nu le avem în cantități mari, dar de la sfârșitul lui decembrie sau începutul anului viitor, intrăm în producție de masă”, a spus Zelenski.

Un „pact al dronelor” propus Washingtonului

Zelenski a dezvăluit că Ucraina a propus Statelor Unite un acord pe termen lung privind producția comună de drone, estimată la 10 milioane de unități anual, pe o durată de cinci ani.

Valoarea programului ar fi de aproximativ 50 de miliarde de dolari. De asemenea, un plan paralel prevede achiziții de armament american în valoare de 90 de miliarde, în cadrul unui pachet de garanții de securitate.

„Rusia produce tot mai multe drone, noi nu – din lipsă de finanțare. Avem capacitate de producție, dar ne lipsesc resursele. De aceea, discutăm intens cu partenerii noștri”, a explicat președintele.

