Aliații europeni discută crearea unei zone tampon de 40 km de-a lungul liniei frontului dintre Ucraina și Rusia. SUA stau deoparte

În culisele cancelariilor europene se discută tot mai insistent despre o posibilă zonă-tampon de 40 de kilometri de-a lungul liniei frontului dintre forțele ucrainene și cele rusești. Informația, dezvăluită de Politico și confirmată de cinci diplomați europeni, face parte dintr-un set mai larg de propuneri analizate pentru a configura un eventual acord de pace sau, cel puțin, un armistițiu între Kiev și Moscova.

Însă ideea vine la pachet cu numeroase necunoscute. Detaliile esențiale – adâncimea exactă a zonei, modul de implementare și, mai ales, acceptarea sa de către partea ucraineană – rămân în suspensie. În plus, surse diplomatice subliniază că SUA nu sunt implicate în aceste consultări, un semnal relevant privind gradul de realism al inițiativei.

Zona-tampon – soluție de compromis sau consfințire a pierderilor teritoriale?

Pentru unii oficiali, ideea delimitării unei fâșii demilitarizate pe teritoriul Ucrainei reflectă mai degrabă disperarea unor aliați europeni de a opri un conflict care, după aproape patru ani, continuă fără perspective clare de încheiere. Vladimir Putin nu dă semne că ar fi dispus să negocieze, iar o parte dintre decidenții occidentali încep să mizeze pe o „înghețare” a conflictului, în lipsa unui acord de fond.

„Se agață de un fir de pai. Dacă europenii își imaginează că prezența câtorva observatori britanici sau francezi va ține Rusia departe, atunci se înșală”, a comentat fostul oficial american Jim Townsend, ex-consilier în Pentagon.

Comparațiile istorice nu lipsesc. Dacă zona demilitarizată dintre cele două Corei este văzută ca un model prea rigid și tensionat, alți diplomați europeni evocă împărțirea Germaniei în timpul Războiului Rece. Un lucru este însă clar: o asemenea zonă ar implica, în mod implicit, o formă de recunoaștere de facto a unei linii de separare, ceea ce ridică dificultăți politice majore pentru Kiev.

Pe de altă parte, Kremlinul și-a exprimat în trecut dorința de a crea o zonă „de siguranță” la granița cu Ucraina, pentru a reduce vulnerabilitatea propriului teritoriu în fața artileriei și dronelor ucrainene. Însă Moscova nu a oferit detalii concrete privind acest plan.

Între promisiuni și rețineri: ce pot oferi europenii

Discuțiile vizează și capacitatea logistică de a susține un astfel de proiect. Estimările variază: între 4.000 și 60.000 de soldați ar fi necesari pentru patrularea unei asemenea zone. Dar, până acum, niciun stat nu și-a asumat angajamente ferme.

Franța și Marea Britanie ar putea constitui nucleul unei posibile forțe internaționale, potrivit unor oficiali europeni. Alte state sunt mai prudente. Polonia, spre exemplu, se teme că o astfel de configurație o va expune și mai mult în fața unei Rusii ostile. Germania, la rândul ei, respinge ideea trimiterii de trupe, în timp ce Estonia ar fi dispusă să contribuie simbolic.

Oricum, majoritatea forțelor militare din apropierea unei eventuale zone de dezangajare ar urma să fie ucrainene, au declarat sursele citate.

Rolul Americii și ecuația incertă a garanțiilor de securitate

În spatele ușilor închise, NATO încearcă să-și calibreze răspunsul. Se discută despre trupe de reacție rapidă și despre sprijin logistic, dar linia roșie trasată de actuala administrație americană este clară: niciun angajament direct privind prezența trupelor SUA pe teren.

Președintele Donald Trump a respins, potrivit surselor, ideea participării militare americane într-o astfel de misiune. În schimb, Washingtonul ar putea contribui cu supraveghere satelitară și sprijin aerian, elemente esențiale pentru verificarea respectării unui eventual armistițiu.

„Toți așteaptă ca Departamentul Apărării al SUA să-și clarifice poziția. Deocamdată, lasă europenii să-și joace cărțile”, a explicat un diplomat european.

În timp ce NATO își consolidează planurile de apărare pe flancul estic – un proiect de 300.000 de militari aflați în stare de alertă – la Bruxelles, Berlin și Paris se caută soluții alternative, care să împace dorința de stabilitate cu realitatea geopolitică.

Dar fără garanții clare, fără o strategie unitară și în lipsa unui consens euro-atlantic, ideea unei zone-tampon pare, deocamdată, mai degrabă un exercițiu diplomatic decât un plan aplicabil. Și, pentru Ucraina, rămâne întrebarea de fond: poate accepta o soluție care implică pierderi teritoriale?

