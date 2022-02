Un ucrainean de 80 de ani s-a prezentat pentru încorporare: "A spus că o face pentru nepoții lui"

Rețelele sociale din Ucraina distribuie povestea unui bărbat de 80 de ani din Ucraina care s-a prezentat voluntar sâmbătă, 26 februarie, pentru a fi încorporat în armată.

Bătrânul a venit pregătit cu o valijoară în care avea două tricouri, o pereche de pantaloni, o periuță de dinți și două sandvișuri pentru prânz.

"A spus că o face pentru nepoții lui. Erou!", relatează o ucraineancă într-o postare pe Twitter.

