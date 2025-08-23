Ucraineanul, reținut în Italia pentru presupusa implicare în sabotajul gazoductelor Nord Stream, neagă acuzațiile și refuză extrădarea

Serhii Kuznețov, un cetățean ucrainean în vârstă de 49 de ani, a fost reținut pe 21 august în Italia, la solicitarea autorităților germane, fiind suspectat că ar fi coordonat atacul asupra gazoductelor Nord Stream 1 și Nord Stream 2 din toamna anului 2022. Potrivit agenției ANSA, în cadrul audierii de la Curtea de Apel din Bologna, Kuznețov a respins toate acuzațiile și a refuzat în mod explicit extrădarea către Germania.

În fața instanței, bărbatul a afirmat că, în momentul exploziei conductelor din Marea Baltică, se afla pe teritoriul Ucrainei. Audierea a fost amânată temporar după ce acesta a solicitat un traducător oficial. Înainte de începerea procedurilor, Kuznețov a afișat gestul tridentului, simbolul statal al Ucrainei.

Apărarea sa este asigurată în Italia de avocatul și politicianul ucrainean Mikola Katerinciuk. Acesta a relatat pentru postul public Suspilne că familia lui Kuznețov a fost tratată „în mod abuziv” în timpul reținerii. Soția și copiii au fost, potrivit apărătorului, reținuți împreună cu acesta, obligați să semneze documente în limba italiană fără traducere și supuși presiunilor din partea poliției. Abia după ce soția a început să filmeze cu telefonul mobil acțiunile forțelor de ordine, i s-ar fi permis să plece.

Instanța italiană a decis ca Serhii Kuznețov să rămână în detenție preventivă până la pronunțarea unei hotărâri privind extrădarea. Autoritățile judiciare din Italia susțin cererea Germaniei, însă decizia finală va fi luată în data de 3 septembrie. Deocamdată, reținutul a declarat că nu acceptă extrădarea pe cale voluntară.

Un caz cu ecouri internaționale

Contextul reținerii este unul sensibil. Explozile de pe gazoductele Nord Stream au avut loc la 26 septembrie 2022 în apropierea insulei daneze Bornholm și au dus la avarierea gravă a infrastructurii de transport a gazului rusesc către Europa. Trei dintre cele patru conducte au fost compromise. Autoritățile europene au catalogat incidentul drept un act de sabotaj, însă ancheta internațională nu a dus încă la o concluzie fermă asupra autorilor.

Într-o investigație publicată anterior de The Wall Street Journal, Serhii Kuznețov era prezentat ca fost ofițer al armatei ucrainene și fost colaborator al serviciului de securitate (SBU), implicat într-o presupusă operațiune secretă coordonată de Kiev. Conform acelorași surse, acesta ar fi condus o echipă mixtă, formată din militari și scafandri civili, care ar fi amplasat explozibili pe fundul mării, la mare adâncime.

Avocatul Katerinciuk susține că acuzațiile sunt motivate politic și consideră că întreaga procedură urmărește discreditarea Ucrainei la nivel internațional. El a cerut o implicare mai activă a diplomației ucrainene în apărarea drepturilor propriilor cetățeni în spațiul european.

