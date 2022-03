Ucrainenii din orașele cucerite de armata rusă au ieșit să protesteze împotriva invaziei.

În Herson, oraș ocupat de ruli, un bărbat s-a urcat pe un tanc al armatei ruse și a mers pe străzi.

In occupied #Kherson, a man with a #Ukrainian flag get on the #Russian armored personnel carrier. pic.twitter.com/nJTY23WwVQ