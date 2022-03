Interviu tulburător cu ucraineanul care a aflat de pe Twitter despre moartea soției și a celor doi copii: ”Am reușit să-i îngrop pe toți” VIDEO

Serhiy Perebyinis, ucraineanul care a aflat despre moartea soției și a copiilor de pe Twitter, a acordat un interviu tulburător pentru CNN.

Imaginile surprinse de jurnaliştii New York Times şi distribuite pe rețelele sociale înfățișau patru cadavre pe o stradă din Irpin, după ce armata rusă a bombardat o rută pentru evacuarea civililor.

Cele patru trupuri neînsuflețite erau Tatiana, soția sa, Mykyta, fiul său în vârstă de 18 ani, și Alisa, fiica sa de 9 ani, respectiv Anatoly Berezhnyi, un voluntar al bisericii care ajuta familia să plece.

Serhiy Perebyinis a povestit jurnalistei de la CNN că a discutat cu soția cu o seară înainte să se întâmple nenorocirea. El a bănuit că ceva nu este în regulă duminică dimineață, când a văzut că geolocalizarea telefonului soției sale s-a mutat de la Irpin la un spital din Kiev.

La scurt timp după aceea, a văzut pe Twitter că o familie a murit în urma unui bombardament.

„Am văzut o fotografie pe Twitter și mi-am recunoscut copiii. Le-am recunoscut lucrurile și hainele”, a spus Serhiy Perebyinis, conform unei transmisiuni live.

Și-a sunat prieteni ca să afle de ce soția sa este la spital. I-au spus că a fost un atac și că familia sa nu mai este.

“I saw a photo on Twitter and I recognized my children.” - Serhiy Perebyinis speaks with Erin Burnett about how he found out that his wife and two children had been killed in Russian shelling. pic.twitter.com/GlPe45diWy