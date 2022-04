Natalia Titova este o femeie în vârstă de 62 de ani din Cernihiv care și-a văzut casa distrusă de o rachetă rusească.

Locuința i-a fost distrusă complet de un bombardament de sâmbătă, 9 aprilie, povestește femeia pentru Reuters.

Le arată lăcrimând jurnaliștilor ce a mai rămas din casă. Ca să se protejeze de atacurile trupelor ruse s-a adăpostit cu familia în subsolul casei.

”Când racheta a lovit casa noastră, am fugit în stradă, a fost foarte înfricoșător”, mărturisește femeia.

