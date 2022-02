Orașul Berdyansk, în care Armata Rusiei a intrat și a preluat controlul, potrivit primarului Oleksandr Svidlo, a fost centrul unei revolte a localnicilor împotriva soldaților ruși.

Un clip publicat de televiziunea Nexta TV arată cum zeci de locuitori din orașul ucrainean Berdyansk au ieșit să protesteze și încearcă să alunge rușii cu mâinile goale.

În plin război, au ieșit în stradă să strige „Slava Ucraina” și să fluture steagul național.

#Ukrainians in occupied #Berdyansk come out to protest even during the wartime pic.twitter.com/yeg014BWNe

Oamenii au ieșit în stradă, chiar dacă orașul a fost ocupat de ruși.

Attitude towards the invaders in the captured #Berdyansk. Do they really not understand that they are hated in every #Ukrainian city and village?@YourAnonOne @YourAnonTV @LorianSynaro This video would also be good to show on Russian TV. pic.twitter.com/HAfaGLBCuf