Numărul rușilor morți în războiul din Ucraina este imens. Bilanțul publicat de Kiev arată pierderile mari suferite de Putin

Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei raportează că Rusia a pierdut peste 1,1 milioane de soldaţi de la începutul invaziei în Ucraina, pe 24 februarie 2022, precum şi zeci de mii de echipamente militare, inclusiv tancuri, vehicule blindate, sisteme de artilerie şi aeronave.

Rusia a pierdut aproximativ 1.102.570 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. Numărul include 960 de victime suferite de forţele ruse în ultima zi.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.194 de tancuri, 23.282 de vehicule blindate de luptă, 62.363 de vehicule şi rezervoare de combustibil, 32.999 de sisteme de artilerie, 1.493 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.218 sisteme de apărare aeriană, 422 de avioane, 344 de elicoptere, 62.001 drone, 28 de nave şi bărci şi un submarin.

