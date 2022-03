O filmare de marți, 1 martie, arată cum mai mulți civili ucraineni, neînarmați, încearcă să oprească trupele ruse să înainteze în orașul Melitopol.

Mai exact, oamenii se pun în calea camioanelor și tancurilor, le împing înapoi cu mâinile goale și scandează ”ocupanți”.

Filmarea a fost postată pe Twitter de Franak Viacorka, consultantul liderei în exil a opoziţiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia.

In Melitopol, unarmed Ukrainians are confronting the Russian soldiers. They are chanting "Occupants" and pushing the vehicles back. pic.twitter.com/PMges2cHhU