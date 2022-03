Câți ucraineni s-au întors în țară de la începutul războiului: ”75-80% sunt bărbați”

Aproape 400.000 de cetățeni s-au întors în Ucraina de la începutul războiului, potrivit Serviciului de Frontieră de Stat al Ucrainei.

Mai mult, aproximativ 75-80% dintre aceștia sunt bărbați, după cum declară Andrei Demcenko, un reprezentant oficial al serviciului de frontieră, potrivit Nexta.

”Nu toți sunt întrebați care este scopul întoarcerii, dar mai mulți repatriați au spus, în conversațiile cu polițiștii de frontieră sau cu jurnaliștii, că nu pot sta departe de situația din țara lor”, a declarat Demcenko.

State Border Service of #Ukraine: almost 400 thousand #Ukrainian citizens have returned to the country since the war began

About 75-80% of them are men, an official representative of the State Border Service of Ukraine Andrey Demchenko said. pic.twitter.com/ENkkpyLjRv