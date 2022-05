Primarul din Mariupol, Vadym Boichenko, a declarat marți, 3 mai, că forțele ruse au deportat aproape 40.000 de oameni din oraș în Rusia sau în Republica Populară Donețk.

”Am verificat deja listele celor care au fost deportați de la Mariupol în Rusia sau așa-zisa RPD. Sunt aproape 40.000 de oameni. Acum au început să ascundă aceste liste. Din păcate, nu putem verifica totul momentan, dar continuăm munca”, a spus Boichenko, potrivit CNN.

Armata rusă „duce populația locală la periferia Rusiei, în Orientul Îndepărtat sau în Siberia, a mai spus primarul, adăugând că locuitorilor din Mariupol li se eliberează un certificat de relocare, fiind puși la ”muncă umilitoare.”

Marți, primii civili evacuați din uzina Azovstal au ajuns la Zaporojie.

The first civilians evacuated from "#Azovstal" arrived in #Zaporozhye. pic.twitter.com/COyDKxwsoy