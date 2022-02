Ucrainenii îi „servesc” pe ruși cu cocktail-uri Molotov la intrarea în localități și ridică baricade din saci cu nisip și cauciucuri VIDEO

Ucrainenii, militari și civili, lucrează cot la cot pentru a ține piept rușilor.

La intrările în localitățile vizate de ruși ridică baricade din saci cu nisip și cauciucuri.

De asemenea, pregătesc cocktail-uri Molotov pentru inamici.

Locuitorii din Energodar și-au consolidat pozițiile cu astfel de baricade.

Residents of #Energodar are strengthening their positions. pic.twitter.com/1oDmEB6rdY