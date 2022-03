Bătălii defensive ale ucrainenilor în nordul regiunilor Donețk și Lugansk. Număr record de rachete lansate de ruși într-o singură zi

Trupele ucrainene au distrus duminică, 27 martie, 4 avioane, un elicopter, 2 tancuri, 2 rachete de croazieră și 2 drone. Bătălii defensive au loc în nordul regiunii Donețk și Lugansk.

Statul Major al Forțelor Ucrainene susține, într-un raport, că în regiunile Donețk și Lugansk au fost distruse 2 tancuri, un vehicul de luptă de infanterie și o mașină ale trupelor ruse.

Oficialii militari din Ucraina mai susțin că ”inamicul are pierderi de forță de muncă” și că bătăliile defensive continuă în zonele Topolske, Kamyanka, Sukha Kamyanka - toate în nordul provinciilor Donețk și Lugansk, arată hromadske.ua.

Înaintarea rușilor pe direcțiile Huliaipil (zona sud a Ucrainei) și Zaporojie (tot sud) este restrânsă.

În nord-vest, armata ucraineană se apără pe direcțiile Volin și Seversk.

Luptătorii ucraineni rețin un inamic din apropierea Kievului care încearcă să spargă apărarea din nord-vest și est pentru a prelua controlul asupra autostrăzilor și așezărilor cheie.

În sud, eforturile principale sunt concentrate pe organizarea apărării Kryvyi Rih, Zaporojie și Nikolaev.

Agenția de știri Nexta anunță pe Twitter, că sâmbătă, 26 martie, Rusia a lansat un număr record de rachete: 52 au fost trase de pe nave ale Flotei ruse din Marea Neagră din apele Sevastopolului și cel puțin 18 de pe teritoriul statului Belarus.

On March 26, #Russia fired a record single-stage number of missiles at #Ukrainian territory, The Insider estimated based on its sources.

52 missiles were fired from ships of the Black Sea Fleet from the waters of #Sevastopol and at least 18 from the territory of #Belarus. pic.twitter.com/AxLTwiJJxZ