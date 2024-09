Forțele speciale ucrainene distrug logistica rusă în Kursk cu lovituri de drone și artilerie

Forțele de operațiuni speciale (SSO) din regiunea Kursk desfășoară lovituri ample asupra logisticii rusești folosind drone și artilerie, se arată într-un raport SSO publicat pe Telegram.

„Convoaiele inamice, inclusiv cele care transportă vehicule ponton, sunt distruse cu ajutorul dronelor și artileriei unităților Forțelor de Apărare”, se spune în subtitrarea video.

Deși Kyiv Post nu a putut verifica în mod independent locația și momentul când a fost filmat videoclipul, acesta arată eforturile coordonate ale unităților speciale.

Fiecare unitate a avut un rol distinct: recunoaștere aeriană, ajustări ale dronei FPV și coordonarea loviturilor de artilerie.

„Rezultatul acestor operațiuni este distrugerea a șapte unități de echipamente, inclusiv cinci vehicule ponton”, se arată în raport.

