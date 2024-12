Lovituri strategice în Crimeea. Ucraina pune la încercare apărarea antiaeriană a Rusiei VIDEO

Într-o acțiune de amploare, serviciile secrete ucrainene, alături de alte forțe armate ale Kievului, au lansat o serie de atacuri precise asupra sistemelor de apărare antiaeriană din Peninsula Crimeea, un teritoriu aflat sub ocupație rusă. Potrivit unei analize publicate de Forbes, aceste lovituri ar putea reprezenta mai mult decât o simplă ofensivă directă; ele sunt, cel mai probabil, o tactică de diversiune care vizează forțarea Rusiei să redistribuie resursele antiaeriene din alte zone, inclusiv de pe frontul principal.

În cadrul unui atac coordonat, desfășurat săptămâna trecută, armata ucraineană a bombardat intens baze rusești din Crimeea, lansând nu mai puțin de 40 de lovituri. Printre armele utilizate s-au numărat drone, rachete cu rază lungă de acțiune și alte tipuri de rachete neidentificate. Deși atacul a fost masiv și sofisticat, se speculează că scopul principal nu a fost acela de a distruge infrastructura de apărare antiaeriană a Rusiei, ci de a crea o breșă în acest sistem, forțând Moscova să își mute resursele de apărare din alte regiuni. Astfel, forțele ucrainene ar putea pregăti terenul pentru noi atacuri în alte zone vulnerabile, cum ar fi regiunea Kursk sau infrastructura militară din Donețk.

Warriors from the "Kryla" unit, part of the Active Measures Department of @DI_Ukraine detected and struck the occupiers' Zoopark counter-battery radar system. pic.twitter.com/5aOPntrLY3