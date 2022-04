Negociatorul ucrainean Mikhailo Podoliak a declarat miercuri seara, 20 aprilie, că ar fi bucuros să organizeze o „rundă specială de negocieri” cu Rusia în orașul asediat Mariupol, ”fără nicio condiție”.

Podoliak, consilier prezidențial al lui Zelenski, a scris pe Twitter că a făcut oferta „de a salva băieții noștri, Azov (n. r. batalionul), militari, civili, copii, vii și răniți”, anunță BBC.

Mariupol rămâne sub asediul forțelor ruse. Unii civili care au fost blocați săptămâni în șir au reușit să plece miercuri, deși autoritățile ucrainene susțin că au fost mult mai puțini decât se spera.

Mikhail Podolyak is ready to come to Mariupol for negotiations with representatives of the aggressor country. The main goal is to save the defenders of #Mariupol and civilians. https://t.co/j0AVRIJxE8