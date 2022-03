Ucrainenii raportează că au recâștigat controlul a peste 30 de așezări din jurul Kievului. În unele locuri, armata rusă a fost împinsă la 70 de kilometri de capitală

Forțele armate ale Ucrainei raportează în seara zilei de vineri, 18 martie, succese notabile în contraatacul lansat împotriva forțelor armate ruse.

Potrivit corpului de comandă ucrainean, Forțele Armate Ucrainene au recâștigat controlul a peste 30 de așezări de lângă Kiev, iar în unele direcții au reușit să respingă trupele Rusiei la 70 de kilometri distanță de capitală.

