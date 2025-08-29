Europa caută o cale de mijloc. Cum ar putea fi folosite activele rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei

Uniunea Europeană se apropie de o decizie care, în urmă cu doar un an, părea imposibilă: folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea reconstrucției Ucrainei. Comisia Europeană lucrează la un mecanism care ar putea permite direcționarea unor sume colosale – aproape 200 de miliarde de euro – către Kiev, fără a recurge, cel puțin deocamdată, la o confiscare formală a acestor fonduri.

Potrivit unor oficiali europeni citați de Politico, ideea urmărește mobilizarea acestor resurse prin intermediul unor instrumente financiare cu un grad mai ridicat de risc, dar și cu potențial de profit mai mare. Scopul este dublu: obținerea de fonduri suplimentare pentru Ucraina, într-un moment în care efortul colectiv de sprijin devine tot mai greu de susținut politic și bugetar, și menținerea presiunii asupra Moscovei, care refuză în continuare orice compromis privind încetarea ostilităților.

O soluție de etapă, nu o confiscare propriu-zisă

Mecanismul la care lucrează Comisia nu implică, cel puțin în această fază, confiscarea directă a activelor rusești – un pas pe care majoritatea statelor membre continuă să-l evite, din rațiuni juridice și financiare. În schimb, se discută despre transferul activelor către un fond special, controlat de mai multe state europene și eventual parteneri din G7, care ar permite utilizarea câștigurilor generate de aceste sume.

Un astfel de aranjament ar reduce riscul ca activele să fie deblocate în mod unilateral. În prezent, un singur stat membru poate, teoretic, opri prelungirea sancțiunilor – iar Ungaria, aflată într-o relație tot mai tensionată cu Bruxellesul, este văzută ca principalul candidat pentru un asemenea gest. Transferul fondurilor către un mecanism care nu necesită unanimitate ar elimina acest scenariu.

Copenhaga, momentul decisiv?

Subiectul urmează să fie discutat, pentru prima dată într-un cadru formal, la reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE, programată pentru 30 august la Copenhaga. Conform unei note de pregătire, oficialii vor evalua „opțiuni suplimentare privind utilizarea veniturilor obținute din activele suverane ruse înghețate”.

„Devine tot mai greu să colectăm bani din bugetele naționale sau din bugetul UE. Avem aceste active și întrebarea logică este: de ce nu le folosim?”, a declarat Kerli Veski, adjuncta ministrului estonian de externe, responsabilă cu afacerile juridice.

Țările baltice, împreună cu Polonia și alte state est-europene, susțin de multă vreme confiscarea completă a activelor rusești. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, și șefa diplomației europene, Kaja Kallas, sunt printre cei care promovează această linie dură. Pe de altă parte, Germania, Italia și Belgia – unde se află Euroclear, instituția care administrează majoritatea activelor – se opun deschis unei asemenea măsuri.

Fond special, investiții riscante și partajarea riscurilor

În acest context, o soluție intermediară câștigă teren: crearea unui fond de tipul Mecanismului European de Stabilitate (ESM), în afara tratatelor UE, care să investească activele în instrumente mai profitabile decât cele permise în prezent. De exemplu, Euroclear este obligat să plaseze fondurile în Banca Centrală a Belgiei, obținând o rentabilitate foarte scăzută, dar sigură.

Mutarea într-un fond dedicat ar permite plasamente cu randamente mai mari – dar și cu riscuri mai ridicate. Aici apare o nouă dispută: cine va răspunde în cazul unor pierderi? Directorul general al Euroclear, Valérie Urbain, avertizează că contribuabilii europeni ar putea fi cei care, în final, vor acoperi eventualele minusuri. Belgia insistă ca răspunderea să fie împărțită între toate statele implicate.

Potrivit surselor Politico, Belgia a devenit recent mai favorabilă planului Comisiei, în condițiile în care și alte state, precum Spania – mai puțin expuse direct în fața Rusiei – își exprimă susținerea.

Presiunea timpului și contextul geopolitic

Miza este cu atât mai urgentă cu cât fondurile convenite deja – 18 miliarde de euro din partea UE, parte dintr-un acord G7 mai amplu – vor fi epuizate până la finalul anului. Pe fondul retoricii tot mai izolaționiste a președintelui Trump, Europa este constrânsă să identifice alternative financiare pentru a menține sprijinul acordat Ucrainei, inclusiv în perspectiva unui deficit bugetar substanțial anticipat în 2026.

În acest moment, activele rusești înghețate pot deveni fie un atu strategic major în sprijinul Ucrainei, fie o sursă de fractură internă în Uniune. Dincolo de dimensiunea economică, subiectul atinge însă o temă mai largă – aceea a capacității Europei de a acționa unitar și eficient într-un moment critic pentru securitatea continentală.

