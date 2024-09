Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un împrumut de 35 de miliarde de euro. Reacția Moscovei: „UE şi-a pierdut minţile“

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, vineri, 20 septembrie un împrumut de 35 de miliarde de euro (39 de miliarde de dolari) pentru Ucraina, ca parte a unui angajament de 50 de miliarde de dolari din partea G7, potrivit Kyiv Independent.

„Atacurile necruțătoare ale Rusiei arată că Ucraina are nevoie de sprijin continuu al UE”, a declarat șefa executivului european în timpul vizitei sale la Kiev.

„Comisia Europeană va acorda Ucrainei un împrumut de până la 35 de miliarde de euro, ca parte a angajamentului G7. Aceasta este o altă contribuție majoră a UE la redresarea Ucrainei”, a precizat aceasta.

Von der Leyen a sosit în capitala Ucrainei pentru a discuta despre sprijinul Europei în diverse domenii „de la pregătirea pentru iarnă, la apărare, aderarea și progresul în ceea ce privește împrumuturile G7”.

The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, has arrived in Kyiv https://t.co/OcrfjBxXcV pic.twitter.com/sM1hEUakzz