Ultimatumul adresat de ruși armatei lui Zelenski: "Nu vă forţaţi norocul"

Rusia i-a îndeamnat marţi, 19 aprilie, pe soldații ucraineni să ”depună armele”, iar pe ultimii apărători de la Mariupol să-şi înceteze ”rezistenţa smintită”. Apelul vine după ce Kievul a anunţat că Moscova a lansat o ofensivă majoră în estul separatist ucrainean, relatează AFP.

”Nu vă forţaţi norocul. Luaţi singura decizie corectă, de a înceta operaţiunile militare şi a depune armele”, le transmite Ministerul rus al Apărării forţelor ucrainene.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

”Ne adresăm tuturor militarilor armatei ucrainene şi mercenarilor străini: vă aşteaptă o soartă de neinvidiat din cauza cinismului autorităilor de la Kiev”, se arată în comunicat.

Ministerul rus promite o ”salvare a vieţii” combatanţilor ucraineni de la Mariupol (sud-est) care se află în continuare în instalaţia industrială Azovstal, dacă se predau marţi

Armata rusă propune un armistiţiu, începând de marţi, de la ora ora locală 12.00 (şi ora României), în cursul căruia ”toate unităţile armate ucrainene şi mercenarii străini să iasă (din Azovstal) fără arme şi muniţie” între orele 11.00 GMT şi 13.00 GMT.

”Îndemnăm autorităţile de la Kiev să dea dovadă de bun simţ şi să ordone combatanţilor să-şi înceteze rezistenţa smintită”, afirmă Ministerul rus al Apărării.

Moscova a cerut în mai multe rânduri forţelor ucrainene să capituleze.

Interview with Commander of Ukraine’s 501st Battalion that surrendered in Mariupol #Mariupol #Ukraine #Russia pic.twitter.com/Wp5rl62LJk