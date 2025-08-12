Un diplomat avertizează din culise: Întâlnirea Putin-Trump, pericol major pentru Europa dintr-un motiv perfid

Trump poate afecta securitatea Europei, dacă e de acord cu pretențiile lui Putin FOTO: Hepta

Înainte de summitul anunțat brusc din Alaska, de vineri, 15 august 2025, dintre Putin și președintele american Donald Trump, un diplomat occidental vorbește din culise și avertizează că întâlnirea reprezintă un pericol major pentru Europa. „Riscăm să fim o notă de subsol în istorie” dintr-un motiv perfid: posibilitatea ca Trump să accepte propunerile maximale ale lui Putin, fără nicio garanție de securitate pentru o viitoare agresiune a Rusiei.

Europenii se tem că „binele ambelor părți” este un rezultat foarte puțin probabil. Nu există niciun indiciu că Putin și-a schimbat măcar puțin cerințele maximaliste - fie teritorial, fie în ceea ce privește menținerea Ucrainei ca un sac de box pentru Rusia, fără nicio garanție de securitate și cu limite privind dimensiunea și capacitățile armatei sale, potrivit unei analize din CNN.

Nu pentru prima dată, capitalele europene sunt cuprinse de teama că președintele rus Vladimir Putin va diviza chirurgical alianța transatlantică și va obține tot ce își dorește în Ucraina.

Înainte de summitul anunțat brusc din Alaska, de vineri, dintre Putin și președintele american Donald Trump, un diplomat european, care a refuzat să fie numit, deoarece nu era autorizat să vorbească public, a declarat pentru sursa citată: „Riscăm să fim o notă de subsol în istorie”.

În parte, temerile europene se datorează cât de puțin se știe despre ceea ce a propus Kremlinul pentru a opri luptele din Ucraina. Putin nu a oferit detalii. Emisarul american Steve Witkoff nu a spus nimic după întâlnirea sa cu liderul rus de miercurea trecută. Însuși Trump a spus după ce Witkoff a plecat de la Moscova: „Este foarte complicat. Vom recupera unele, vom schimba unele. Va exista un schimb de teritorii, în binele ambelor părți.” „Nu există niciun sens la Paris, Berlin sau Londra ca acapararea teritoriului altcuiva să conteze pentru această administrație americană, iar (europenii) consideră acest lucru profund tulburător”, a declarat diplomatul.

Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și UE s-au simțit obligate să spună într-o declarație comună de sâmbătă: „Rămânem dedicați principiului că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.” Polonia și Finlanda au semnat, de asemenea, declarația.

„Administrația Trump a descris presupusele cereri ale președintelui rus Vladimir Putin pentru un armistițiu în Ucraina în patru moduri diferite începând cu 6 august”, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington DC.

Dorința lui Trump de a obține Premiul Nobel, ignorând Europa

Există un fir comun al tuturor versiunilor: Putin va cere ca forțele ucrainene să se retragă din toate părțile regiunii Donețk pe care încă le dețin. Aceasta ar include orașe importante: Sloviansk, Kramatorsk și Kostiantinivka. „Acceptarea unei astfel de cereri ar forța Ucraina să abandoneze 'centura sa de fortărețe', principala linie defensivă fortificată din regiunea Donețk din 2014”, a remarcat ISW, expunând Ucraina la noi agresiuni pe viitor.

Mick Ryan, care urmărește conflictul ucrainean în blogul său Futura Doctrina, a declarat duminică că „Ucraina, mai mult decât oricine, înțelege că teritoriul cedat va fi apoi folosit ca rampă de lansare pentru viitoarea agresiune rusă”. De asemenea, nu este clar dacă Putin va cere Ucrainei să recunoască suveranitatea Moscovei asupra Crimeei - și, dacă da, ce ar putea oferi în schimb. Zelenski a subliniat deja că constituția ucraineană împiedică renunțarea la orice parte a teritoriului său.

Există, de asemenea, o întrebare cu privire la succesiunea evenimentelor, europenii considerând un armistițiu drept o condiție prealabilă pentru orice discuție despre teritoriu. „Linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”, au declarat sâmbătă liderii europeni.

O altă necunoscută: dacă Kremlinul va fi de acord cu un fel de „forță de reasigurare” europeană care ar garanta armistițiul. Toate indiciile de până acum arată că nu va permite niciunui membru NATO să contribuie la o astfel de forță.

Liderii europeni au declarat sâmbătă într-un comunicat că trebuie să existe „garanții de securitate robuste și credibile care să permită Ucrainei să își apere eficient suveranitatea și integritatea teritorială”. Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat duminică, 10 august, că „orice acord între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE, deoarece este o chestiune de securitate a Ucrainei și a întregii Europe”.

Pentru Ryan, un fost general australian care urmărește acum conflictul, situația dificilă a Europei este mult mai periculoasă decât ar trebui să fie, deoarece - spune el - SUA însăși nu au o strategie pentru Ucraina. „Există doar furie, impulsuri, postări pe rețelele de socializare, multiple schimbări de direcție și o dorință subiacentă din partea lui Trump de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace”, chiar fără a fi interesat de propunerile Europei.

