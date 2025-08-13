Un diplomat dă de pământ cu Trump: Întâlnirea cu Putin va avea un final neașteptat

Un diplomat cu experiență, Donald Heflin, director la Centrul Edward Murrow de la Universitatea Tufts din Massachusetts, Statele Unite, dă de pământ cu Trump, în legătură cu summitul său cu președintele rus din Alaska. Expertul spune că întâlnirea lui Trump cu Putin este organizată în grabă și dă dovadă de amatorism, iar finalul va fi unul neașteptat pentru întreaga lume. Nu se va încheia pacea în Ucraina după reuniune, ci se va face doar o fotografie simbolică și o declarație fără mare importanță.

Ceea ce am văzut în situația Rusia-Ucraina este că niciuna dintre părți nu a arătat o dorință reală de a merge la masa negocierilor și de a ceda teritoriu, potrivit The Conversation.

Diplomatul spune că războaiele se termină din trei motive. Unul este că ambele părți se epuizează și decid să facă pace. Al doilea, care este mai frecvent: O parte se epuizează și ridică mâna și spune: „Da, suntem gata să venim la masa negocierilor de pace”.

Și apoi, a treia este – am văzut asta întâmplându-se în Orientul Mijlociu – forțe externe precum SUA sau Europa vin și spun: „Destul. Ne impunem voința din exterior. Voi, băieți, opriți asta.”

Așadar, luptele continuă. Iar rolul pe care Donald Trump și administrația sa îl joacă acum este acea a treia posibilitate, o putere externă intră și spune: „Destul”.

Acum trebuie să ne uităm la Rusia. Rusia este poate o fostă superputere, dar o putere, și are arme nucleare și o armată mare. Aceasta nu este o țară mică din Orientul Mijlociu pe care Statele Unite o pot domina complet. Sunt aproape egali. Deci, poți să-ți impui cu adevărat voința asupra lor și să-i faci să vină la masa conferințelor cu seriozitate dacă nu vor? Mă îndoiesc.

Summitul Trump-Putin nu va rezolva conflictul

Cum se încadrează întâlnirea Trump-Putin în istoria negocierilor de pace? Donald Heflin vorbește despre ”analogia pe care o folosesc mulți oameni: Conferința de la München din 1938, unde Marea Britanie s-a întâlnit cu Germania lui Hitler. Nu-mi place să fac comparații cu nazismul sau cu Germania lui Hitler. Acei tipi au început Al Doilea Război Mondial, au comis Holocaustul și au ucis 30 sau 40 de milioane de oameni. E greu să compari ceva cu asta”.

Diplomatul spune că întâlnirea lui Trump cu Putin se face în grabă, fără o pregătire temeinică și cu participarea tuturor experților părților implicate în război. ”Nimic din toate acestea nu se va întâmpla în Alaska. Vor fi doi lideri politici care se vor întâlni și vor decide lucruri, adesea motivați de considerații politice, dar fără nicio idee reală despre dacă acestea pot fi cu adevărat implementate sau cum ar putea fi implementate”.

Din punct de vedere istoric, Rusia și Ucraina au fost întotdeauna legate, iar aceasta este problema. Care este concluzia lui Putin? Ar renunța la Crimeea? Nu. Ar renunța la partea din estul Ucrainei care, de facto, fusese preluată de Rusia înainte de începerea acestui război? Probabil că nu. Ar renunța la ceea ce au câștigat de atunci? OK, poate.

Atunci să ne punem în pielea Ucrainei. Vor ei să renunțe la Crimeea? Ei spun: „Nu”. Vor ei să renunțe la partea de est a țării? Ei spun: „Nu”.

Cei care înțeleg procesul diplomației cred că acest summit este unul de amatori și este puțin probabil să dea rezultate reale, aplicabile. Va produce un fel de declarație și o fotografie cu Trump și Putin dându-și mâna. Vor fi oameni care cred că acest lucru va rezolva problema. Nu va rezolva problema, iar războiul nu se va termina și nici pacea nu va veni, susține diplomatul american.

