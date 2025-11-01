Un englez anunță fundătura lui Putin și cele 4 metode de a-l domina pe Trump. SUA au aflat punctul mort al Kremlinului

De când președintele american Donald Trump a preluat funcția în ianuarie, Rusia a folosit o gamă largă de instrumente pentru a-l convinge să fie de partea sa. Un expert britanic, Stefan Wolff, profesor de securitate internațională la Universitatea din Birmingham, a explicat că Putin a folosit 4 metode pentru a-l domina pe Trump și a-l ține pe loc, fără să impună sancțiuni Rusiei. Dar acum, Putin a ajuns într-o fundătură, deoarece campania sa de presiune a ajuns la limita maximă, iar SUA au aflat punctul mort al Kremlinul.

Strategia Rusiei de a-l menține pe Trump într-o postură favorabilă a funcționat de un timp îndelungat, de 9 luni. Cu toate acestea, spun experții, Rusia a exagerat, iar acum nu mai poate întinde coarda prea mult, potrivit Kiev Independent.

„Este un amestec de lingușire (Trump a meritat Premiul Nobel), amenințări (Tomahawks vor însemna un nou nivel de escaladare și vor provoca daune grave relațiilor SUA-Rusia), promisiuni (acorduri comerciale și economice excelente abia așteaptă după colț odată ce va exista pace) și manipulare (Ucraina și Europa se joacă cu Trump și au subminat impulsul pozitiv de după summitul din Alaska)”, a declarat Stefan Wolff, profesor de securitate internațională la Universitatea din Birmingham, pentru sursa citată.

Refuzând să accepte oricare dintre propunerile lui Trump, cum ar fi apelurile sale la un armistițiu necondiționat, înghețarea liniei frontului sau atenuarea cerințelor Kremlinului, Moscova pare să fi ratat fiecare deschidere oferită de Casa Albă.

„Presupunerea logică este că Putin speră să-l manipuleze și să-l neutralizeze pe Trump, dar că atingerea obiectivelor sale împotriva Ucrainei este o prioritate mai mare pentru el, lucru pe care crede că Rusia îl poate realiza prin efort militar continuu, așa că va accepta mai multă presiune americană dacă nu reușește să-l controleze pe Trump”, a declarat Richard Betts, profesor la Universitatea Columbia.

Pentru a-l influența pe Trump, Putin folosește adesea lingușirea. Putin l-a lăudat pe Trump în august, susținându-i afirmația că liderul american ar fi împiedicat războiul Rusiei împotriva Ucrainei dacă ar fi fost președinte în locul lui Joe Biden în 2022. Apoi, Putin l-a lăudat pe președintele american pentru că a intermediat un acord de încetare a focului între Israel și Hamas - o negociere din care Moscova a fost complet exclusă.

„Trump este un mare fan al lingușirilor; acest lucru a fost clar încă din primele zile ale primei sale administrații, când a mers în Arabia Saudită și s-a bucurat de spectacolul extravagant pe care saudiții l-au prezentat în onoarea sa”, a spus Betts.

Trucurile lui Putin nu mai funcționează

Un alt truc folosit de Putin pentru a-l convinge pe Trump de partea sa este promisiunea sa de cooperare economică între Rusia și SUA. „(Emisarul special al lui Putin, Kirill) Dmitriev vorbește încontinuu despre aceste posibilități uriașe pentru relațiile dintre Statele Unite și Rusia”, a declarat Steven Pifer, fost ambasador al SUA în Ucraina.

În februarie, Putin a declarat că firmele americane ar putea ajuta la dezvoltarea producției de aluminiu în Siberia și la exploatarea metalelor rare din Ucraina ocupată de Rusia. Bloomberg a relatat în februarie că SUA și Rusia luau în considerare explorarea comună a Arcticii.

Analiștii spun că Putin folosește teama de escaladare ca punct de sprijin împotriva lui Trump. „Luarea deciziilor de către Trump se bazează pe următoarea dilemă”, a declarat Ryhor Nizhnikau, expert în Rusia la Institutul Finlandez pentru Afaceri Internaționale. „Pentru a forța Moscova să ia în considerare serios negocierea unui armistițiu, Trump are nevoie de o poziție de negociere mai bună față de Moscova. Cu toate acestea, nu vrea să folosească puținele ”atuuri” din buzunar, pentru că se teme de escaladare. Rusia nu-l va lua în serios până când nu își va susține retorica războinică cu o demonstrație reală de forță.”

Se spune că Trump este interesat de o soluționare a păcii între Ucraina și Rusia, în timp ce Putin este interesat de o victorie completă. Îngrijorările cu privire la potențiala escaladare a războiului într-un conflict nuclear sunt unul dintre cele mai puternice instrumente la dispoziția lui Putin.

Putin încearcă să-l convingă pe Trump că Rusia are avantajul în război, spun analiștii. „Putin îl poate speria pe Trump să creadă că Rusia nu poate fi învinsă”, a spus Kraiev. Deși trucurile lui Putin păreau să funcționeze o vreme, există limitări evidente - se spune că Trump este interesat de o soluționare a păcii între Ucraina și Rusia, în timp ce Putin este interesat de o victorie completă.

Planurile pentru o întâlnire Putin-Trump au fost abandonate pe 21 octombrie, președintele SUA spunând că nu dorește o „întâlnire irosită” cu Putin. El a spus că o problemă cheie a fost refuzul Moscovei de a înceta luptele de-a lungul liniei frontului actuale. Trump a mers și mai departe pe 22 octombrie, când a impus sancțiuni celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.

William Wohlforth, profesor specializat în relații internaționale la Dartmouth College, a susținut că „Putin evaluează că poate obține ceea ce își dorește în Ucraina continuând războiul”. „El spune că crede că SUA și Europa sunt puteri în declin și, prin urmare, în cele din urmă, vor trebui să se supună hotărârii Rusiei de a domina Ucraina”, a adăugat el. „El spune că este interesat de relații normale cu SUA, dar aparent numai dacă SUA abandonează Ucraina”.

