Un expert rus dezvăluie crahul neștiut din țară: Vulnerabilitățile Rusiei care-l împing pe Putin spre colaps

În ultimii trei ani, economia rusă a depășit previziunilor datorită cheltuielilor guvernamentale uriașe, prețurilor ridicate pentru mărfurile pe care Rusia le exportă și managementului economic. Un expert rus, Alexandra Prokopenko, care a lucrat la Banca Centrală din Moscova dezvăluie crahul neștiut din țară: presiunile fiscale crescânde, o piață a muncii suprasolicitată, sancțiuni care blochează accesul la tehnologii critice și o industrie de apărare care funcționează deja la capacitate maximă. Vulnerabilitățile din economia Rusiei trebuie exploatate de Occident, fiindcă Kremlinul este prins într-o situație dificilă care-l poate împinge pe Putin spre colaps.

Economia Rusiei este sortită unui colaps într-o zi. Capacitatea Rusiei de a construi o armată suficient de puternică pentru a provoca cu adevărat NATO pe termen lung este limitată de presiunile fiscale crescânde, o piață a muncii suprasolicitată, sancțiuni care blochează accesul la tehnologii critice și o industrie de apărare care funcționează deja la capacitate maximă, potrivit Foreign Affairs.

Potrivit experților în apărare, probabil că Rusiei îi va lua între șapte și zece ani să-și reconstituie forțele militare - adică să reaprovizioneze stocurile de arme epuizate, să înlocuiască pierderile de echipamente grele și să reconstruiască efectivele trupelor și pregătirea de luptă. Cu toate acestea, între timp, Rusia poate hărțui membrii NATO ieftin cu atacuri cibernetice și sabotaj și ar putea decide un atac direct chiar mai devreme, având în vedere că țările europene se grăbesc să-și modernizeze apărarea.

Ads

După trei ani și jumătate de conflict la scară largă, contururile economiei politice a Rusiei dezvăluie limitele a ceea ce poate realiza Kremlinul. Pentru a învinge marile obiective ale lui Putin, Statele Unite și țările europene trebuie să înțeleagă mai bine vulnerabilitățile specifice pe termen lung ale economiei ruse și să înceapă să le exploateze acum.

În ciuda sancțiunilor și izolării, Rusia a reușit să-și mențină mașina de război în funcțiune. În 2021, Kremlinul a cheltuit aproximativ 22% din bugetul federal pentru armată. Astăzi, cheltuiește aproape 40%, sau aproximativ opt procente din PIB. Guvernul și-a extins producția de drone și muniție, a renovat stocurile de echipamente din epoca sovietică și a oferit stimulente financiare generoase pentru a încuraja bărbații să se alăture armatei.

Ads

Moscova a reușit să susțină invazia fără a pune întreaga economie pe o bază de război deplină, declarând o mobilizare parțială și încurajând fabricile de apărare existente să funcționeze non-stop.

SUA și Europa trebuie să acționeze urgent

Economia de război a Rusiei funcționează, dar numai până la un punct. Kremlinul este limitat nu doar de blocajele de producție pe termen scurt, ci și de presiunea fiscală, o piață a muncii suprasolicitată, izolarea tehnologică și o bază fragmentată a industriei de apărare. În esență, cheltuielile pentru apărare funcționează ca o economie a bunurilor de unică folosință: fabricile funcționează la capacitate maximă, muncitorii câștigă salarii, iar producția este concepută să dispară aproape imediat.

Indicatorii fiscali ai Rusiei sunt pe roșu. Veniturile din petrol și gaze sunt în scădere din cauza prețurilor mai mici, a creșterii costurilor logistice, a volatilității cursurilor de schimb și a amenințării cu sancțiuni extinse. În prima jumătate a anului 2025, veniturile federale s-au contractat cu 16,9%. Ministerul Finanțelor și-a conceput bugetul pentru 2026 în jurul unui preț estimat al petrolului de 59 de dolari pe baril, în scădere de la 67 de dolari în proiectul de buget anterior, și probabil va revizui prețul estimat și mai mult în jos.

Ads

Veniturile din alte surse decât cele din petrol sunt în creștere, dar nu suficient de rapide pentru a compensa, mai ales pe măsură ce creșterea economică a Rusiei încetinește. PIB-ul a crescut cu doar 1,1% în primele șapte luni ale anului, o decelerare bruscă după doi ani de supraîncălzire.

PIB-ul Rusiei a crescut cu 3,6% în 2023 și cu 4,1% în 2024 din cauza cheltuielilor masive de stat care au alimentat și prețurile de consum mai mari. Supraîncălzirea a fost nesustenabilă, dar decelerarea de astăzi expune fragilitatea unei economii de război care depinde de stimulente fiscale continue pentru a masca slăbiciunile structurale subiacente.

Rusia este prinsă într-o situație dificilă: orice încercare de a reduce rapid cheltuielile de apărare ar declanșa un colaps economic, dar menținerea nivelurilor actuale ale cheltuielilor militare ar perpetua stagnarea. Moscova nu poate nici susține cheltuieli militare nelimitate, nici nu poate trece în siguranță la o economie civilă fără a se demobiliza

Când vine vorba de zădărnicirea ambițiilor lui Putin de a confrunta NATO, momentul este esențial. Rusia își poate recupera pierderile în următorii doi-trei ani, dar restabilirea completă a armatei sale va dura mult mai mult. Paradoxul economiei de război a Rusiei este că este simultan puternică și fragilă. Statele Unite și Europa trebuie să acționeze urgent: să își valorifice avantajele în timp ce Rusia rămâne constrânsă, în loc să aștepte ca Kremlinul să se pună pe picioare.

Ads