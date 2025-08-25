Zelenski vrea un miliard de dolari pe lună de la parteneri pentru arme și muniție. Toți banii ar ajunge într-o singură țară

Autor: Constantin Dimitriu
Luni, 25 August 2025, ora 19:16
912 citiri
Donald Trump și Volodimir Zelenski, la Casa Albă FOTO: Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat un nou obiectiv al țării sale, anume să obțină un miliard de dolari în fiecare lună de la partenerii Ucrainei. Ar fi bani care să fie folosiți pentru cumpărarea de arme și muniție din Statele Unite. Politica administrației Trump este să furnizeze în continuare arme Ucrainei, cât timp acestea sunt plătite înainte.

Volodimir Zelenski a făcut dezvăluirea în timpul unei conferințe cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, aflat în vizită la Kiev. Liderul ucrainean a scos în evidență contribuțiile de până acum ale Norvegiei pentru apărarea antiaeriană și pentru securitatea maritimă a Ucrainei.

Norvegia s-a alăturat programului PURL, care ne permite să cumpărăm arme din SUA. Dorim ca acest program să fie alimentat lunar cu cel puțin un miliard de dolari, am vorbit deja despre asta.

Am discutat astăzi despre producția de drone, despre oportunități pe care le-ar putea avea partenerii noștri, investiții care ne pot ajuta acum nu doar în luptă, dar și prin a forța Rusia să încheie acest război”, a scris Volodimir Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

Potrivit Financial Times, în schimbul garanțiilor de securitate americane, Ucraina va promite să achiziționeze arme în valoare de 100 de miliarde de dolari din Statele Unite, cu fonduri europene, și va încheia un acord de 50 de miliarde de dolari pentru producerea de drone cu companii ucrainene.

Documentul nu specifică ce arme specifice solicită Ucraina să achiziționeze în cadrul acordului, dar Kievul și-a exprimat clar dorința de a achiziționa cel puțin 10 sisteme de rachete antiaeriene Patriot de fabricație americană pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică, precum și alte rachete și echipamente.

Expert, despre negocierile privind Ucraina: „Partea cea mai dificilă este iraționalitatea Rusiei”. Care e următoarea țintă a Moscovei
Expert, despre negocierile privind Ucraina: „Partea cea mai dificilă este iraționalitatea Rusiei”. Care e următoarea țintă a Moscovei
Hlib Fișcenko, analist și expert în zona de securitate și director al Institutului pentru Studii de Securitate Europene, un think-tank de la Kiev, a făcut mai multe scenarii despre viitorul...
Moscova „nu a auzit” de atacul asupra unei fabrici americane din Ucraina. Lavrov: „Rusia nu are niciun interes teritorial”
Moscova „nu a auzit” de atacul asupra unei fabrici americane din Ucraina. Lavrov: „Rusia nu are niciun interes teritorial”
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că „nu a auzit” despre atacul rus asupra unei fabrici americane de electrocasnice din vestul Ucrainei, care a avut loc în noaptea de joi...
#razboi Ucraina, #bani ucraina, #ajutor militar Ucraina, #arme Ucraina, #Volodimir Zelenski, #acord sua ucraina, #trump zelenski , #Ucraina
