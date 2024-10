Un nou schimb de prizonieri de război între Rusia și Ucraina. Zelenski: ”Ne apropiem tot mai mult de ziua în care libertatea va fi redată tuturor”

Rusia şi Ucraina au efectuat, vineri, 18 octombrie, un nou schimb de prizonieri de război, fiecare parte aducând acasă 95 de prizonieri în cadrul unui acord în care Emiratele Arabe Unite au acţionat ca mediator, relatează Reuters.

Ministerul rus al Apărării, într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram, a declarat că militarii ruşi care se întorc sunt supuşi unor controale medicale în Belarus, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei în războiul de peste 2 ani şi jumătate.

O înregistrare video postată pe contul de Telegram al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a arătat bărbaţi, unii înfăşuraţi în steagul ucrainean albastru şi galben, coborând dintr-un autobuz şi fiind îmbrăţişaţi de cei dragi.

„De fiecare dată când Ucraina îşi salvează oamenii din captivitatea rusă, ne apropiem tot mai mult de ziua în care libertatea va fi redată tuturor celor care se află în captivitatea rusă”, a scris Zelenskii.

Preşedintele a declarat că prizonierii eliberaţi au servit pe diferite fronturi, inclusiv unii care au apărat oraşul port Mariupol timp de aproape trei luni în 2022.

Rapoartele de ştiri ucrainene au declarat că printre repatriaţi se numără jurnalistul ucrainean şi apărătorul drepturilor Maksim Butkevich, condamnat de un tribunal rus pentru că a tras în forţele ruse.

Organismul care coordonează afacerile prizonierilor de război a declarat că 48 dintre cei repatriaţi au fost condamnaţi de sistemul judiciar rus.

Dmitro Lubineţ, comisarul pentru drepturile omului al parlamentului ucrainean, a declarat că eliberarea a fost a 58-a de la începutul războiului şi a dus la 3 767 numărul total de prizonieri întorşi acasă.

Un grup privat rus care afirmă că se ocupă de interesele prizonierilor de război a publicat o listă a celor întorşi şi a declarat că majoritatea dintre aceştia au fost capturaţi în regiunea Kursk, unde forţele ucrainene au organizat o incursiune în luna august.

În remarcile sale, Zelenski s-a referit din nou la soldaţii din operaţiunea respectivă care „alimentează fondul de schimb”, ceea ce înseamnă capturarea de prizonieri ruşi pentru a fi folosiţi ca monedă de schimb în cadrul schimburilor.

