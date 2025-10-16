Un oficial de rang înalt al NATO dezvăluie: SUA - schimbare majoră în spatele ușilor închise contra Rusiei

Autor: George Titus Albulescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 02:52
Un oficial de rang înalt al NATO dezvăluie: SUA - schimbare majoră în spatele ușilor închise contra Rusiei
SUA și-au intensificat schimburile de informații secrete cu aliații NATO FOTO: DepositPhotos

Față de primele luni ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, când poziția americană era mai prietenoasă cu Rusia decât cu Ucraina, iată că acum lucrurile s-au schimbat radical. Un înalt oficial al NATO dezvăluie faptul că aliații schimbă informațiile din spatele ușilor închise, în cadrul Serviciilor Secrete, mai rapid ca niciodată. Iar Statele Unite au făcut o schimbare majoră contra Rusiei, de la modificarea poziției lui Trump față de Putin.

Aliații NATO își schimbă informațiile mai rapid, mai eficient și pe o gamă mai largă de subiecte ca niciodată, a declarat un oficial de rang înalt al alianței, sub condiția anonimatului, în marja reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles, din Belgia, potrivit Kiev Post.

„Nu am văzut niciodată aliații schimbând informații atât de rapid, atât de eficient și pe o gamă atât de largă de probleme”, a spus oficialul.

Statele Unite rămân de departe cel mai mare furnizor de informații din cadrul Alianței. Agențiile americane își schimbă informațiile mai activ ca niciodată. Nu am văzut semne de încetinire - nici din partea Washingtonului, nici din partea partenerilor noștri europeni. Dimpotrivă, tendința se îndreaptă în direcția opusă. Cu toții ne intensificăm eforturile, inclusiv Statele Unite.”

Oficialul a subliniat că relațiile dintre serviciile de informații americane, aliații lor și NATO în ansamblu rămân construite pe încredere și cooperare strânsă.

De asemenea, el a menționat că Washingtonul s-a angajat să ofere un sprijin semnificativ în domeniul informațiilor, ca parte a oricăror potențiale garanții de securitate viitoare pentru Ucraina.

În secret, SUA au ajutat Ucraina să lovească Rusia

„Sunt încântat că Statele Unite s-au angajat să ofere un sprijin substanțial în domeniul informațiilor, ca parte a oricăror astfel de garanții pentru Ucraina”, a adăugat oficialul.

Săptămâna trecută, Kyiv Post a relatat că Statele Unite, sub președintele Donald Trump, ar fi furnizat informațiile necesare pentru a ajuta Kievul să atace instalațiile petroliere rusești din întreaga țară, într-o încercare secretă de a împinge Moscova spre negocieri.

La începutul lunii octombrie, atacurile ar fi închis 38% din rafinăriile de petrol rusești și au provocat o criză petrolieră în Rusia, cu restricții de vânzare la benzină și motorină introduse în mai multe regiuni.

Financial Times, citând oficiali americani și ucraineni anonimi, a anunțat că administrația Trump a contribuit în secret la permiterea atacurilor, furnizând Kievului datele necesare. Datele au inclus planificarea rutei, altitudinea, momentul și detaliile misiunii care au ajutat dronele ucrainene să evite apărarea aeriană rusească.

Este tot mai clar că există o apropiere între Statele Unite și Ucraina, iar recentele convorbiri telefonice dintre cei doi președinți întăresc acest lucru. Totul pare că va culmina cu întâlnirea Trump – Zelenski de la Casa Albă de vineri, 17 octombrie 2025, când ar putea exista unele acorduri.

