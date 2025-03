Un parlamentar american îl atacă dur pe Trump: ”Președintele SUA este laș și marioneta lui Putin” VIDEO

După ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski s-a trezit mustrat pentru lipsa de recunoștință față de președintele american Donald Trump, Ucraina a părut imediat nesigură dacă să fie furioasă din cauza tratamentului pe care i l-a aplicat sau să caute un remediu. Însă un parlamentar american din Camera Reprezentanților, democratul Seth Moulton (Massachusetts) l-a atacat dur pe Trump, spunând că ”președintele SUA este un laș, care e marioneta lui Vladimir Putin”, la televiziunea americană CNN.

Moulton a respins, de asemenea, ideea că Zelenski ar fi trebuit să adopte o abordare mai blândă, spre deosebire de alți lideri europeni, precum Emmanuel Macron și Keir Starmer, potrivit CNN.

Reprezentantul democrat al Statelor Unite, Seth Moulton (D-MA), i-a criticat dur pe președintele Donald Trump și pe vicepreședintele JD Vance după întâlnirea tensionată din Biroul Oval cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Vorbind la televiziunea americană CNN, Moulton l-a descris pe Trump drept un „laș” și o „marionetă” a președintelui rus Vladimir Putin, numind întâlnirea o „rușine” pentru Statele Unite.

„Președintele Statelor Unite este un laș care este marioneta lui Vladimir Putin”, i-a spus Moulton lui Boris Sanchez de la CNN. „Iar vicepreședintele este un laș care este marioneta lui Donald Trump. Ceea ce am văzut în acea întâlnire au fost două marionete lașe care se confruntă cu un erou. Indiferent dacă îi sprijiniți sau nu, ca american, este jenant că singurul erou adevărat din acea cameră a fost președintele ucrainean.”

Moulton a respins, de asemenea, ideea că Zelenski ar fi trebuit să adopte o abordare mai blândă, spre deosebire de alți lideri europeni precum Emmanuel Macron și Keir Starmer. „Conmsiderație față de ce?”, a întrebat el.

„Față de un președinte care a lăsat un acord să se prăbușească în primul său mandat pentru că Putin l-a ignorat? Pentru un vicepreședinte care nici măcar nu a vizitat Ucraina? Cu greu cunosc pe cineva din Congres căruia îi pasă de securitatea națională și care nu a fost în Ucraina în timpul acestui război.”

El a continuat spunând: „Zelenski nu datorează nimănui din Biroul Oval nicio considerație. De fapt, mi-aș fi dorit să îi pună la locul lor cu și mai multă fermitate”.

Observațiile lui Moulton se adaugă criticilor tot mai numeroase la adresa modului în care Trump gestionează relația SUA-Ucraina, în urma comentariilor sale care sugerează că Zelenski a fost nerecunoscător și a insistat pentru o rezoluție diplomatică cu Rusia.

Sarcina lui Zelenski de vineri a fost simplă și aproape completă, un proiect de acord privind un acord esențial în domeniul mineralelor așteptând să fie semnat. Atmosfera din cadrul întâlnirii sale a fost suficient de respectuoasă - nici măcar nu a fost deranjată de retorica sa dură cu privire la Putin.

Alegerile vestimentare ale liderului din timpul războiului - o cămașă neagră, cu mâneci lungi, pe care a purtat-o întotdeauna - poate că nu au fost pe placul lui Trump, mi-a spus un oficial american, dar nu au însemnat mare lucru. A fost nevoie de Vance - care participă adesea, dar rareori vorbește în cadrul reuniunilor internaționale ale lui Trump - pentru a face asta.

Dezinformarea este adesea luxul celor privilegiați. Elementele de bază ale vieții tale - electricitate, hrană și apă - trebuie să existe pentru a-ți permite privilegiul de a propaga sau de a crede neadevăruri. Când Zelenski a fost confruntat cu o prelegere a vicepreședintelui despre diplomația rusă - care, din 2014, a avansat în mod deschis doar obiectivele militare ale Moscovei în Ucraina, el a răspuns. Ei bine, el a încercat să arate realitatea.

Când Trump i-a spus mai târziu că „nu are cărți”, Zelenski a răspuns: „Eu nu joc cărți”. Ucrainenii nu joacă cărți, ci mor într-un ritm mai mic decât cifrele fantastice pe care Trump continuă să le citeze, deși într-un ritm îngrozitor adecvat de sute pe săptămână, că și ei doresc pacea.

Aceasta este prăpastia înfiorătoare dintre taberele din Biroul Oval. Pe de o parte, o țară în care faptele de război sunt personale, deoarece implică rude și prieteni care nu se vor mai întoarce niciodată acasă și case la care nu se vor mai întoarce niciodată.

Pe de altă parte, flancul drept al Americii se simte disprețuit pentru că ajutorul său - acordat pentru a învinge un adversar de decenii fără a costa viața americanilor - nu a fost primit cu suficientă recunoștință.

A truly embarrassing moment for our country. I know the vast majority of my Republican colleagues agree with me. They're too scared to say it themselves. pic.twitter.com/bfNeLz9pJb