Un pilot rus a denunțat, în timpul unui zbor, războiul declanșat de președintele Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Într-o înregistrare distribuită pe rețelele de socializare, acesta cere încetarea imediată a războiului.

Pilot of Russia airplane to his passengers, "Dear customers your captain speaking. Just on behalf of myself and not representative of the airline, war in Ukraine is a crime, we should stop it immediately"#UkraineWar #RussiaUkraineConflict #Russia pic.twitter.com/OzNRVqbqbA