Un profesor de la Johns Hopkins University trage un semnal de alarmă: O mare putere nucleară se alătură Rusiei contra Europei

Timp de decenii, Europa a fost un exemplu de pace post-Război Rece. Astăzi, se confruntă cu un război persistent și în escaladare, Negocierilor dintre Trump și Putin au dus la intensificarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Acum, profesorul Hal Brands de la Universitatea Johns Hopkins, Statele Unite, trage un semnal de alarmă, afirmând că o mare putere nucleară, China se alătură războiului din umbră al Rusiei contra Europei.

Este tot mai clar că a crescut dramatic războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei, remarcă expertul american. Această campanie de intimidare, coerciție și subversiune învăluie acum Europa, aproape în fiecare punct al busolei. Previzualizează un viitor de tensiune și insecuritate pentru un continent care a considerat mult timp liniștea ca fiind norma, potrivit Bloomberg.

Indicatorii, doar din ultimele câteva săptămâni, sunt nenumărați. Survolurile persistente ale dronelor au perturbat traficul aerian european. Avioanele de război rusești au încălcat spațiul aerian estonian. Agenții Moscovei ar fi încercat, fără succes, să influențeze rezultatul alegerilor recente din Moldova. În august, Rusia ar fi bruiat sistemele de navigație ale avionului președintelui Consiliului European, Ursula von der Leyen.

Ads

Apoi, există modelul mai amplu de tăiere a cablurilor în Marea Baltică, încercările de a incendia Balcanii și supravegherea amenințătoare a fibrelor optice submarine cruciale din Atlantic. Sabotajul rusesc, comploturile de asasinat și interferențele politice au afectat o mare parte a continentului de ani de zile. Putin atacă intens Europa în timp ce lovește cu putere Ucraina.

Motivele sale sunt multiple. Războiul hibrid are scopul de a pedepsi Europa pentru sprijinul acordat rezistenței ucrainene. Acesta avertizează țările europene să nu desfășoare trupe în Ucraina după un potențial armistițiu.

Mai fundamental, războiul hibrid are scopul de a slăbi și destabiliza jumătatea estică a alianței transatlantice care a controlat mult timp influența rusă, divizând-o în același timp de jumătatea sa vestică. „Cel mai drag vis al Moscovei”, a spus odată liderul sovietic Nikita Hrușciov, era să separe SUA de Europa.

Ads

Oricând poate apărea un incident grav provocat de Rusia

Cu un atlantist ambivalent la Casa Albă, Moscova vizează provocări care seamănă frică în Europa, dar provoacă un răspuns plictisitor din partea Washingtonului. Dacă Moscova crește presiunea, în timp ce SUA se orientează către alte priorități, o Europă sub-înarmată se va trezi singură.

Putin a atras cu siguranță atenția Europei. Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat că continentul se confruntă cu „cea mai dificilă și periculoasă situație” de la Al Doilea Război Mondial. Comandourile franceze au urcat recent la bordul unei nave rusești care ar fi putut lansa drone deasupra Danemarcei și Norvegiei. Liderii europeni vorbesc despre un „zid de drone” pentru a-și apăra țările.

Poate că Rusia va încerca să spulbere securitatea continentului prin ocuparea unei părți din Estonia sau a unei alte țări expuse din est. Acest lucru este posibil, dar puțin probabil, atâta timp cât armata lui Putin este împotmolită în Ucraina. Conducătorul rus a fost de obicei precaut în ceea ce privește începerea unei încăierări în toată regula cu o alianță înarmată nuclear.

Ads

Cu toate acestea, riscurile unui incident violent - o luptă reciprocă care are loc dacă Polonia sau Danemarca ar doborî o aeronavă rusească, să zicem - sunt în creștere. Cascadele subversive ale Rusiei sunt extrem de periculoase: agenții Moscovei au fost aproape să doboare un avion de marfă deasupra Germaniei, cu rezultate potențial letale.

Tensiunile crescânde subliniază urgența reînarmării europene și a câștigării de timp pentru acest proces prin menținerea Ucrainei în luptă. Ar fi extrem de nechibzuit să presupunem că războiul hibrid al Rusiei se va opri în curând.

Rămâne Europa singură să lupte cu Rusia?

Rusia lui Putin devine din ce în ce mai periculoasă. Sistemul politic a devenit violent și cvasi-fascist. Economia este complet mobilizată pentru război. Putin stabilește legături mai profunde cu alți adversari americani, precum China și Coreea de Nord. S-ar putea chiar intensifica, deoarece China susține atacul sub prag al Rusiei.

Ads

Amestecul Chinei în Europa nu este nici pe departe la fel de agresiv ca cel al lui Putin. Dar navele chineze au fost implicate în incidente de tăiere a cablurilor în Marea Baltică. Atacurile cibernetice chineze au devenit mai ambițioase și mai frecvente. Oficialii occidentali susțin o simbioză tot mai mare între campaniile de dezinformare rusești și chineze.

De asemenea, Beijingul sapă diviziuni în comunitatea transatlantică prin cultivarea țărilor mai sărace din sud-estul Europei, care uneori au guverne iliberale. Scopul este o „cortină de mătase” care se întinde din Grecia până în Ungaria, tăind efectiv jumătatea sudică a Europei în două. Indiferent de diferențele dintre ele, atât China, cât și Rusia își doresc o Europă mai slabă și mai flexibilă. Întrebarea este dacă SUA vor ajuta acest continent să își mențină coeziunea și puterea.

Nu cu mult timp în urmă, oficialii danezi au acuzat America că duce o campanie ostilă. Mantra sa continuă este că SUA ar trebui să poarte mai puțină responsabilitate pentru securitatea unui continent aflat la un ocean distanță. Europa se confruntă cu o competiție lungă și periculoasă cu o Rusie răzbunătoare. Lupta va fi și mai grea dacă Europa va trebui să o ducă singură, concluzionează Hal Brands.

Ads