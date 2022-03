Un soldat rus cade de pe tanc și este lăsat în urmă de camarazi VIDEO

Un moment filmat cu o cameră de supraveghere, în care protagoniștii ar fi militarii ruși trimiși în Ucraina, arată cum un soldat este abandonat de colegi.

Imaginile, postate vineri, 18 martie, pe rețelele de socializare, arată cum un militar se dezechilibrează și cade în momentul în care tancul pe care se afla face manevre de întoarcere și pleacă.

Soldatul își ia arma, se ridică și încearcă să prindă din urmă tancul, dar fără succes. Apoi, se urcă într-un alt vehicul militar aflat din apropiere.

Don't try this at home. This stunt was performed by one of the best armies in the world pic.twitter.com/dHNj815iMi