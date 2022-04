Curajul ucrainenilor pare să nu aibă limite. Un videoclip apărut pe Twitter a surprins momentul în care un tanc ucrainean T-64 atacă singur un convoi rusesc de blindate BTR-82A.

Atacul a avut loc pe un drum din Nova Basan, localitate aflată la circa 70 de kilometri vest de Kiev.

Tancul a deschis focul asupra blindatelor rusești fără să mai aștepte întăriri.

După ce un blindat BTR este lovit și ia foc, rușii ripostează și trag în direcția în care se află tancul ucrainean.

#Ukraine: Insane combat footage shows a single Ukrainian tank engaging a large #Russia-n convoy consisting of several tanks and BTR-82A. Several Russian vehicles destroyed. pic.twitter.com/q6DUmRE98y