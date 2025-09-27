Ungaria blochează negocierile de aderare a Ucrainei la UE. Cum ar putea să iasă din impas Kievul

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 13:32
Premierul Ungariei, Viktor Orban FOTO: Facebook/Viktor Orban

Ucraina îndeplinește condițiile, dar nu poate deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană. De vină: veto-ul persistent al Budapestei, care pare hotărâtă să țină piciorul pe frână cel puțin până în 2026.

Deschiderea oficială a așa-numitelor „capitole de negociere” între Ucraina și UE – o etapă crucială pe drumul spre integrare – este, în prezent, blocată de Ungaria. Mai exact, de guvernul condus de Viktor Orbán, care, potrivit unei surse europene citate de Deutsche Welle, continuă să refuze unanim acordul necesar pentru a trece la pasul următor.

Totul se joacă politic, nu tehnic

„Ucraina a îndeplinit toate cerințele pentru a deschide primul capitol”, afirmă sursa europeană, care a vorbit sub protecția anonimatului. Cu toate acestea, procesul nu poate înainta, deoarece, în lipsa unanimității statelor membre, nu există niciun mecanism juridic clar care să permită ocolirea veto-ului maghiar.

Ideea de a renunța la unanimitate în favoarea votului cu majoritate calificată a fost, ce-i drept, discutată la Bruxelles, dar a rămas la stadiul de conversație teoretică. Realpolitik-ul, cu toată încărcătura sa, pare să fi învins din nou bunele intenții.

Orizontul de așteptare: alegerile din Ungaria

În acest context, scenariul cel mai „realist” vehiculat de oficialii europeni este unul care nu ține de chestiuni legislative sau diplomatice, ci de dinamica electorală internă a Ungariei. Mai exact, speranța este că alegerile parlamentare din aprilie 2026 vor aduce o schimbare de guvern, ceea ce ar putea debloca procesul.

Până atunci, se continuă cu „tehnicalitățile”. Potrivit sursei citate de DW, pe 29 septembrie va avea loc ultima sesiune de „screening” – procesul de evaluare a legislației ucrainene în raport cu acquis-ul comunitar. După acest pas, mai sunt doar câteva etape tehnice de bifat, care ar putea fi parcurse rapid, „dacă nu ar exista veto-ul Ungariei”.

Orbán și retorica suveranității financiare

Premierul Viktor Orbán și-a motivat opoziția față de aderarea Ucrainei prin grija față de contribuabilii europeni. Într-o declarație recentă, el a invocat un presupus sprijin masiv popular: „95% dintre unguri ar fi împotriva aderării Ucrainei”, potrivit unui referendum național.

Însă natura acestui „referendum” este, în cel mai bun caz, discutabilă. Nu puține voci acuză guvernul de la Budapesta că manipulează voința populară prin consultări vagi, formulate tendențios.

Deși oficial, UE promovează ideea că extinderea se face „pe baza meritelor”, sursele diplomatice recunosc ceea ce era deja evident: deciziile legate de integrare sunt profund politice. În cazul Ucrainei, acest lucru devine cu atât mai clar, cu cât blocajul nu vine din cauza unor dosare tehnice, ci din calculul electoral al unui guvern naționalist.

Până la 2026, Ucraina poate doar să aștepte – și să continue să se pregătească. Iar Europa, între timp, va trebui să decidă dacă regulile consensului absolut mai pot funcționa într-un club cu 27 de membri și o geopolitică tot mai complexă.

