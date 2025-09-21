Cât a plătit Bruxelles-ul lui Viktor Orban în schimbul votului pentru noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei?

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 16:06
534 citiri
Cât a plătit Bruxelles-ul lui Viktor Orban în schimbul votului pentru noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei?
Premierul Ungariei, Viktor Orban FOTO Hepta

Comisia Europeană a decis să deblocheze aproximativ 550 de milioane de euro pentru Ungaria, în schimbul sprijinului Budapestei pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, scrie tomorrowsaffairs.com.

Este pentru prima dată când o astfel de compensație financiară este legată atât de transparent de măsuri din domeniul energiei – noul nucleu al pachetului –, ceea ce reflectă costul unității europene și modul în care se formează politicile comune în interiorul Uniunii.

Miza principală: gazul natural lichefiat rusesc

Pachetul, pregătit de luni de zile, include interzicerea importurilor de LNG rusesc până la începutul lui 2027 și măsuri împotriva așa-numitei „flote fantomă” de petroliere și a rețelelor de intermediari care ajută Moscova să evite restricțiile existente.

Decizia de a devansa cu un an termenul-limită pentru oprirea importurilor schimbă însă dinamica pieței energetice, afectând contractele pe termen lung și investițiile în infrastructură.

Ungaria își valorifică dreptul de veto

Pentru state precum Ungaria și Slovacia, accelerarea tranziției energetice este percepută ca un risc direct la adresa securității energetice. Budapesta a amenințat cu veto, iar Bruxelles-ul a răspuns prin deblocarea fondurilor înghețate anterior din cauza disputelor privind statul de drept.

Astfel, Comisia a încercat să deblocheze un proces îngreunat de luni de zile, în condițiile în care extinderea sancțiunilor existente împotriva oficialilor și companiilor ruse se face cu ușurință, dar orice măsură privind energia întâmpină opoziție.

Ecouri transatlantice

Pentru Statele Unite, tergiversările europene sunt un semnal de slăbiciune. Washingtonul cere de luni de zile reducerea mai rapidă a veniturilor energetice ale Moscovei și închiderea breșelor din sistemul de transport și asigurare.

Deși abordările diferă – SUA iau în calcul tarife suplimentare, în timp ce UE depinde de unanimitate pentru sancțiuni –, obiectivul comun rămâne limitarea resurselor financiare ale Kremlinului.

Costul unității europene

Pentru Ungaria, acordul înseamnă o dublă victorie: acces la fonduri și evitarea unui conflict deschis cu restul Uniunii. Pentru Bruxelles, rămâne însă testul credibilității: dacă până la 1 ianuarie 2027 LNG-ul rusesc va continua să ajungă în terminalele europene, întregul regim de sancțiuni își va pierde relevanța.

Dacă însă Uniunea va reuși să închidă rutele alternative și să aplice în mod consecvent interdicția, atunci compromisul financiar cu Budapesta va fi demonstrat ca parte a unei strategii coerente și eficiente.

