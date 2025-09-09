Viktor Orbán susține că SUA au acceptat victoria Rusiei în război. Premierul maghiar vorbește despre o împărțire teritorială a Ucrainei

Premierul ungar Viktor Orbán a declarat că Statele Unite ar fi acceptat de facto victoria Rusiei în războiul din Ucraina și a sugerat că viitoarele negocieri de securitate vor duce la o divizare formală a teritoriului ucrainean.

Într-un interviu acordat publicației Magyar Nemzet, apropiate guvernului, Orbán a afirmat că Ucraina va fi împărțită în trei zone: una aflată sub control rusesc, o zonă tampon demilitarizată și o zonă aflată sub influență occidentală.

„S-au confruntat cu realitatea că Rusia a câștigat războiul. Fără trupe trimise, victoria Rusiei este inevitabilă – iar trupe nu vor fi trimise”, a spus liderul de la Budapesta.

El a mai afirmat că Occidentul nu a reușit să izoleze Rusia, iar apropierea acesteia de China a schimbat echilibrul global. „Rusia nu va putea fi separată de China în anii următori”, a adăugat Orbán.

Poziția Ungariei față de Ucraina

Ungaria a menținut o poziție critică în privința sprijinului acordat Ucrainei de la începutul invaziei ruse în februarie 2022. Alături de Slovacia, Budapesta a blocat în mai multe rânduri inițiative cheie ale Uniunii Europene, inclusiv pachete de ajutor militar și financiar sau avansul negocierilor de aderare ale Ucrainei la UE.

Ads

Guvernul ungar justifică aceste decizii prin preocuparea față de drepturile minorității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia. Kievul a respins însă aceste motive, considerându-le pretexte politice.

Ungaria este și singurul stat membru al UE care mai achiziționează gaze rusești prin conductă, o relație energetică ce aduce venituri importante bugetului rus și continuă să genereze tensiuni în cadrul blocului comunitar.

„Ucraina este împărțită”

Premierul ungar a susținut că statutul Ucrainei de stat-tampon între Est și Vest a fost distrus de război.

„Înainte de război, Ucraina era un stat cu o poziție specială: 50% aparținea rușilor, 50% Vestului. Acest echilibru s-a prăbușit”, a spus Orbán.

El a interpretat discuțiile actuale din Europa despre „garanții de securitate” pentru Ucraina drept o acceptare implicită a unei viitoare împărțiri teritoriale.

„Astăzi, europenii vorbesc elegant despre garanții de securitate. De fapt, asta înseamnă divizarea Ucrainei”, a mai declarat el.

Peste 25 de țări au convenit să ofere garanții de securitate pe termen lung Ucrainei, după încheierea războiului. Acestea ar putea include sprijin militar, antrenamente, informații de securitate și chiar desfășurarea de trupe — inclusiv din partea Franței și Marii Britanii — pe teritoriul ucrainean.

Ads

Critici la adresa Uniunii Europene

Orbán a criticat și Uniunea Europeană, pe care a descris-o ca fiind „în declin” și a avertizat că bugetul multianual 2028–2035 ar putea fi ultimul înainte de un eventual colaps al zonei euro.

Deși a prezis o posibilă dezmembrare a Ucrainei, el a insistat că Ungaria susține supraviețuirea statului vecin. „Nu vrem să împingem Ucraina în neant. Nu suntem anti-ucraineni”, a spus premierul ungar.

Totodată, și-a reafirmat opoziția față de aderarea Ucrainei la NATO și UE, pledând pentru un acord direct cu Moscova care să includă renunțarea Kievului la obiectivele sale euroatlantice.

„Uniunea Europeană s-a comportat ca o rață șchioapă în timpul acestui război”, a comentat Orbán, adăugând că Europa ar trebui să negocieze direct cu Rusia, fără medierea Statelor Unite.

Relația Rusia–China și implicațiile globale

Declarațiile premierului ungar vin în contextul unei apropieri tot mai vizibile între Moscova și Beijing. China și-a menținut o poziție oficială de neutralitate în conflict, cerând dialog și respectarea suveranității Ucrainei. Cu toate acestea, mai mulți oficiali occidentali au acuzat Beijingul că susține indirect efortul de război al Rusiei, inclusiv prin sprijin economic și tehnologic.

Președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin au consolidat în ultimii ani un parteneriat strategic menit să contrabalanseze influența globală a SUA.

Ads